‚Nejdůležitější zápas v sezoně.‘ Uzdravený Barák je na souboj s Tureckem stoprocentně připravený

Čeští fotbalisté se chystají na poslední zápas ve skupině mistrovství Evropy. Ve středu na stadionu v Hamburku nastoupí proti Turecku a pokračování v turnaji jim nejspíš zajistí jen vítězství. Národní tým v pondělí trénoval bez zraněného útočníka Patrika Schicka, zato s uzdraveným záložníkem Antonínem Barákem, kterého před utkáním s Gruzií trápily teploty. Hamburk 8:12 25. června 2024

Fotbalová reprezentace se připravuje na nejdůležitější zápas v roce. Středeční souboj s Tureckem rozhodne o tom, jestli Češi postoupí do osmifinále mistrovství Evropy, nebo na turnaji skončí.

„Vůbec netuším, mohlo to být i z klimatizace. Bohužel se to stalo v docela blbý okamžik, protože jsem nebyl v kondici, kdy tým mohl sázet na mě, protože by se mohlo stát, že bych po pár minutách odešel, a to nikdo nechtěl riskovat,“ přiznal Antonín Barák, který by za normálních okolností s největší pravděpodobností nastoupil proti Gruzii v základní sestavě.

Navzdory lehčí viróze záložník Fiorentiny do posledního utkání zasáhl aspoň z lavičky a zvládl zhruba čtvrthodinu.

„Jsem hrozně rád, že i to tělo zareagovalo na minimální minutáž, kterou jsem dostal doporučenou od doktorů. Nebyly po tom žádné příznaky únavy a tělo to zvládlo velice dobře,“ těší reprezentačního středopolaře Baráka.

Příbramský odchovanec se premiérového startu v základu na letošním Euru může dočkat ve středu. Pro zápas s Tureckem je totiž momentálně stoprocentně připravený.

„Cítím se skvěle, na tréninku jsem se cítil výborně a připravený budu. Připravujeme se na to jako na nejdůležitější zápas v této sezoně, protože to tak je,“ zdůrazňuje někdejší hráč Udine, Lecce nebo Hellasu Verona Antonín Barák.

Čeští fotbalisté nastoupí na Euru do klíčového duelu s Tureckem ve středu od 21 hodin a stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.