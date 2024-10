Kromě penalty jsme Razgrad do ničeho nepustili. Jsou to dva ztracené body, lituje kapitán Viktorie Kalvach

Fotbalisté Plzně remizovali i ve druhém zápase ligové fáze Evropské ligy. V duelu s bulharským mistrem Ludogorcem Razgrad ve Štruncových sadech branka nepadla, a to i proto, že gólman Martin Jedlička zneškodnil po změně stran penaltu, kterou kopal kapitán soupeře Jakub Piotrowski. Video Plzeň 8:32 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Kalvach byl z remízy s Ludogorcem Razgrad zklamaný | Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik | Zdroj: Reuters

„Jsem rád, že jsem pomohl týmu a věřím, že budu zpátky na své vlně. Snažil jsem se Piotrowskiho před penaltou rozhodit, pořvával jsem na něj. Myslím, že se to povedlo, proto to kopl tak, jak to kopl. Jsem za to rád, ale je škoda, že to nepřineslo tři body,“ říkal o chycené penaltě plzeňský hrdina Martin Jedlička.

Brankáře chválil po utkání také kapitán Viktorie Lukáš Kalvach. „Je super, že to chytil, hodně nám pomohl. Myslím, že to pomůže i jemu osobně do dalších zápasů,“ zhodnotil Kalvach. Plzeňský kapitán přitom mohl v závěru zápas rozhodnout. V nastaveném čase ale těsně přestřelil bránu soupeře.

Ještě blíže ke gólu měl útočník Daniel Vašulín, který trefil dvacet minut před koncem tyč. „Řekl jsem si, že si to vezmu pro sebe. Viděl jsem, že má gólman místo na přední tyči, bohužel jsem ale trefil právě tyč,“ popsal neproměněnou šanci Vašulín.

Po předchozí remíze 3:3 ve Frankfurtu nakonec přibyl na konto Viktorie v Evropské lize další bod. Ve Štruncových sadech jej ale tentokrát neberou tak pozitivně. „Jsou to dva ztracené body. Myslím, že jsme předvedli dobrý týmový výkon. Tlačili jsme do nich celý zápas. Kromě penalty jsme je do ničeho nepustili. Mrzí nás, že jsme ztratili body,“ litoval kapitán Viktorie.