Instinkt mi říkal, že musím vystřelit, popisoval Jurásek situaci před gólem. Je rád, že tým udržel nulu

Fotbalista Matěj Jurásek dostal poprvé v této sezoně evropských pohárů šanci v základní sestavě. A důvěru trenérovi Jindřichovi Trpišovskému splatil. Gólem rozhodl o výhře sešívaných na stadionu Ludogorce Razgrad v úvodním utkání Evropské ligy.

Jurásek byl za úspěšný vstup Slavie do nové sezony i formátu Evropské ligy rád. Jeho gól sešívané uklidnil, pak už měli zápas pod kontrolou.

„Jsem strašně rád, že jsme to zvládli s nulou vzadu. Držíme si defenzivní formu a do toho dáváme góly, takže je to super,“ pochvaloval si střelec první branky.

Situace před gólem

V rozhodující situaci utkání – po zaváhání defenzivy Ludogorce a přihrávce Tomáše Chorého – se Jurásek dostal do ostrého úhlu. Před brankou soupeře se mu nabízeli ještě Chorý s Lukášem Provodem. Zakončil ale sám. A udělal dobře.

„Věděl jsem, že mi tam Chorý nabíhá, ale instinkt mi říkal, že musím vystřelit, a dal jsem to gólmanovi nad hlavu,“ popisoval situaci Jurásek.

„Bál jsem se, aby nepřihrával, protože kdyby přihrál, tak bychom to zase zakopli. On vystřelil, má fantastickou levačku, dal to pod víko a gólman neměl šanci,“ chválil ho kapitán Slavie Jan Bořil, který měl na Juráskově startu v základní sestavě také částečný podíl.

„Bavili jsme se hodně s trenéry, jestli ho postavit, a shodli se, že tenhle zápas je pro něj jako dělaný. Dal gól, běhal dozadu, takže klobouk dolů, jak to zvládl,“ doplnil Bořil.

Druhou branku přidal střídající Mojmír Chytil a Pražané porazili Ludogorec na jeho hřišti 2:0. Další utkání v Evropské lize odehraje Slavia za týden. Na stadionu v Edenu přivítá Ajax Amsterdam.