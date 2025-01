V druhém poločase Sparta vypadala dobře, Inter ale kontroloval situaci. Plzeň postoupí dál, říká Horváth

Fotbalisté pražské Sparty po prohře 0:1 s Interem Milán definitivně přišli o naději na postup do další fáze Ligy mistrů. „Letenští předvedli statečný výkon, v prvním poločase nebyli v tempu, ale pak přišlo zlepšení. Škoda, že Olatunji nevyřešil slibnou situaci lépe,“ hodnotí expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Jaké šance dává Slavii, která i s početnými absencemi nastoupí v Soluni? Potvrdí Plzeň proti Anderlechtu skvělou domácí formu? Praha 10:12 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty Praha podlehli Interu Milán 0:1 a definitivně přišli o naději na postup do další fáze Ligy mistrů | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Pavle, jak velká zima byla ve středu při večerním duelu Sparty s Interem Milán?

Na stadionu byla opravdu velká zima, ale nebylo to tak, že bych úplně mrznul. Soucítil jsem s hráči, když Inter Milán dal druhý gól, který nakonec nebyl uznaný. Minutu a půl, možná dvě se nehrálo, když se situace zkoumala, a to určitě nebylo příjemné pro nikoho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Pavel Horváth hodnotí výkon Sparty proti Interu a co říká před zápasy Plzně proti Anderlechtu a Slavie v Soluni

Vítězný gól zařídil argentinský útočník Lautaro Martínez. Byla to lacině inkasovaná branka ze strany Sparty?

Nebyla to úplně velká šance, ale určitě nejsem zastánce názoru, že to byla chyba brankáře Vindahla. Střela byla unikátní a Martínez trefil těžký volej. Inter měl určitě větší šance, než byla ta gólová, ale prostě to dopadlo špatně pro Spartu.

Měla Sparta nějakou šanci na vyrovnání?

V první půli měl šanci Birmančević. Dobrou pozici měl i po kvalitní hlavičce Jardy Zeleného Olatunji. Z toho byla velká šance a Olatunji to mohl rozhodně vyřešit lépe. Od Sparty to byl statečný výkon, ale v začátku utkání bylo vidět, že nejsou Pražané rozehraní a v tempu. V druhém poločase ale Sparta vypadala hodně dobře.

Je Inter Milán jedním z aspirantů na triumf v Lize mistrů?

Myslím si, že Sparta soupeře nedonutila k maximálnímu výkonu. Inter dal brzo gól, měl převahu, po druhém neuznaném gólu hrál opravdu už jen na výsledek. Od italského týmu jsme neviděli maximální výkon, ale je možné, že se znovu probojuje v Lize mistrů hodně daleko. Tým je určitě silný.

Někteří fanoušci Sparty nebyli spokojení s výkonem Victora Olatunjiho. Souhlasíte s nimi?

Role jediného útočníka na hřišti není úplně vhodná pro to, aby si se zalíbil fanouškům. Hráč se nedostane moc k míči a pokud už ho dostane, tak do těžkých situací. Kdybych měl kritizovat, tak to, že pak už Birmančević také nebyl tolik vidět. Určitě si nemyslím, že byl Olatunji úplně slabý. Naopak mě zarazil Sørensen, který se uchyloval jen k odkopům, přitom v minulých sezonách podobné situace řešil rozehrávkou.

Na Spartě bylo na tribunách zase plno. Rozloučila se fanouškovská skupina s aktuálním ročníkem Ligy mistrů důstojně?

Určitě. I když Sparta v Lize mistrů neuspěje, tak si to užili hráči i fanoušci. Některé výsledky byly horší, ale s tím se při síle soupeřů dalo trochu počítat. Jenom bych vytknul jednu věc, že asi deset vteřin útočili na Inter jedním známým italským slovem, což si mohli odpustit.

Slavia se před zápasem Evropské ligy proti PAOKu Soluň potýkala s početnou marodkou. Jak se vypořádají s absencemi?

Hrát po viróze není dobré, protože nevíš, jak na tom budeš se silami. Hráč se může cítit dobře, ale utkání mu vezme daleko víc než trénink.

Brankář Aleš Mandous toho v poslední době moc neodchytal, ale nyní je jediný, kdo může naskočit do brány. Bude pod velkým tlakem?

I když Mandous dlouho nechytal, tak podle zpráv, které mám ze Slavie, trénuje velmi dobře. I vzhledem k věku už je to zkušený gólman a naopak si myslím, že si zápas v Soluni užije.

Zvládne Slavie duel v nepříjemné řecké atmosféře?

Budeme všichni fandit. PAOK bude víc rozpinkaný a Slavie to nebude mít vůbec jednoduché, ale snad to zvládne, protože to potřebuje.

Co očekáváte od utkání Plzně proti Anderlechtu?

Viktorka potvrdí postup do další fáze. Doma je nevídaně silná. Soupeř je kvalitní a má v pohárech skvělé výsledky, ale Plzeň udělá důležitý krok k postupu.

