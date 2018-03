Inter Milán

31. 8. 2011 |Tereza Jelínková |Fotbal

Juraj Kucka, někdejší sparťanský záložník, se stal hráčem Interu Milán, i když zatím zůstane v FC Janov. Působiště mění také Ivo Táborský, který z Mladé Boleslavi odchází do Slovanu Bratislava. Posilu získali do svých řad fotbalisté Plzně – do týmu přichází ostravský obránce Radim Řezník.