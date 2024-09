Hokejisté Hradce Králové letos zažívají druhý nejhorší start do extraligové sezony v historii klubu

Hokejová Tipsport extraliga pokračovala zápasy 3. kola a ani tentokrát tým Hradce Králové nezvítězil. S Libercem prohrál po samostatných nájezdech 3:4 a v tabulce je předposlední. Tři porážky měli také před sedmi lety, kdy dokonce proti stejným soupeřům jako letos nezískali ani bod. Jediný rozdíl je v tom, že v neděli Východočeši proti Bílým Tygrům z Liberce jeden vydolovali. Hradec Králové 15:33 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Štohanzl v dresu HC Mountfield Hradec Králové | Zdroj: Stanislav Souček - archiv Mountfield HK, a.s.

„Je to trpké, hodnotí se to těžce. Protože si myslím, že jsme byli celý zápas lepším týmem. Bohužel nás trápí proměňování šancí. Samozřejmě stál proti nám vynikající gólman, ale trošku nám chybí určitá šikovnost nebo větší důraz. Prostě puk do branky dotlačit,“ to jsou slova asistenta hradeckého trenéra Tomáše Hamary.

Ta potvrzuje i skutečnost, že domácí hráči vypálili na soupeřovu branku celkem 44 střel. Liberec byl na polovičním počtu.

Neúspěšnou premiéru tak zažil brankář Stanislav Škorvánek, který oblékl hradecký extraligový dres poprvé. „Pro mne to byl těžký zápas. Moc práce jsem neměl, většinou jsme hráli u nich ve třetině. Ale měl jsem nakonec pár dobrých zákroků.“

Zdaleka ovšem ne tolik jako protějšek Petr Kváča, kterého po utkání také slovenský reprezentační brankář v hradeckých službách neopomněl pochválit. „Kolega na druhé straně chytal super zápas. Mnohokrát svůj tým podržel.“

I přes výborný výkon libereckého gólmana dokázali hokejisté Hradce Králové dotáhnout utkání do prodloužení. A následně, za stavu 3:3, i do nájezdů.

V nich byl muž s maskou Bílých tygrů na hlavě naprosto bezchybný. A vychytal svému celku druhý bod. „Nedá se říci, že bych byl v těch nájezdech nějaký dobrý nebo špatný. To je vabank. Záleží na tom konkrétním dni a na tom, co ti střelci vymyslí. A také co udělám já. Takže to je těžké hodnotit, tuto stránku,“ přemýšlel o disciplíně s názvem samostatné nájezdy hradecký gólman.

A uznal, že více vytížený brankář v utkání může mít potom v nájezdech drobnou výhodu. „Žádný brankář tohle nemá rád, ale od toho tam jsme, abychom se s tím nějak poprali. Nemohu to teď brát jako výmluvu, ale věřím, že další zápas už zvládneme úspěšně.“

Pokud by se tak totiž nestalo, zapsal by se současný tým extraligových hokejistů Hradce Králové do klubové historie jako ten, který poprvé prohrál první čtyři zápasy v nové sezoně naší nejvyšší hokejové soutěže. To ale nebudou chtít Východočeši v úterý 24. září na ledě Karlových Varů dopustit.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 25. 9. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Litvínov 4 4 0 0 0 14:7 12 2. HC VÍTKOVICE RIDERA 4 2 1 1 0 15:7 9 3. HC DYNAMO PARDUBICE 4 3 0 0 1 15:11 9 4. BK Mladá Boleslav 4 2 1 0 1 10:8 8 5. HC Sparta Praha 4 2 0 0 2 11:6 6 6. BANES Motor České Budějovice 4 2 0 0 2 10:8 6 7. Rytíři Kladno 4 2 0 0 2 11:11 6 8. HC Energie Karlovy Vary 4 2 0 0 2 8:9 6 9. HC Oceláři Třinec 4 1 0 2 1 6:7 5 10. Bílí Tygři Liberec 4 1 1 0 2 10:12 5 11. HC KOMETA BRNO 4 1 1 0 2 6:8 5 12. HC ŠKODA PLZEŇ 4 0 1 1 2 5:12 3 13. HC Olomouc 4 1 0 0 3 8:16 3 14. Mountfield HK, a.s. 4 0 0 1 3 9:16 1