ŽIVĚ: Hokejisté Třince hrají odvetu osmifinále Ligy mistrů, na svém ledě hostí pražskou Spartu

V případě, že by Oceláři vyhráli bez ohledu na konkrétní podobu výsledku o tři góly, zápas by se prodlužoval. Vyšší výhra by znamenala postup úřadujícího českého šampiona.

Třinec ale nejde do odvety v ideálním rozpoložení. V neděli v extralize prohrál doma s Kladnem a připsal si čtvrtý nezdar za sebou. V pondělí navíc v realizačním týmu skončil asistent Marek Malík a Oceláře dál povede společně se Zdeňkem Motákem jen Jiří Raszka.

Sparta je naopak v pohodě. Po reprezentační přestávce vyhrála všechny tři zápasy a vedle Třince dokázala deklasovat i Pardubice (8:1).

