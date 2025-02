Soupeř vyhrál zaslouženě, nechce se na neproměněný nájezd v závěru vymlouvat trenér Pardubic Hořava

Trestné střílení není běžnou součástí hokejových zápasů, ale někdy k němu dojde. Aby se ale v jednom utkání jela hned tři, tak to je velká výjimka. V Pardubicích se tak ale v dohrávce 29. kola Tipsport extraligy stalo. A právě tato dovednostní soutěž měla nakonec velký podíl na tom, že České Budějovice braly na východě Čech všechny body za výhru 3:2. Pardubice 12:19 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českobudějovický brankář Milan Klouček zasahuje proti samostatnému nájezdu Martina Kauta | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

To, že je hráč faulovaný a jede pak trestné střílení, není až tak neobvyklé. Aby byly dva fauly na jednoho hráče a on dostal tuto možnost dvakrát v zápase, to už netradiční je. Přesně to se stalo českobudějovickému útočníkovi Filipu Přikrylovi. První nájezd proměnil, druhý ne. Při tom prvním se na gólmana Pardubic Tomáše Vomáčku vůbec nedíval a možná proto byl úspěšný.

„Prostě jsem to tak cítil. Nechtěl jsem mu dát vědět, co budu dělat a vyšlo to. Ten druhý jsem mu to moc signalizoval a on to přečetl. Právě proto jsem se na něj ten první nekoukal a asi to budu dělat častěji,“ popsal Přikryl.

České Budějovice v zápase ani jednou neprohrávaly a vypadalo to, že bez dramatu zvítězí. V čase 59:59 ale nařídil rozhodčí trestné střílení proti Jihočechům po faulu na Miloše Kelemena.

„Tady jsme si zase ověřili, že hokej se musí hrát do poslední vteřiny. Tam nebyl ani náznak šance, prostě potáhnutí a rozhodčí to písknul, takže jsme rádi, že nás zachránil. Byly to nervy,“ řekl Přikryl.

Sekundu před koncem zápasu se musel znovu začít hodně soustředit brankář Motoru Milan Klouček, který nakonec vychytal Martina Kauta a výrazně tak pomohl ke třem bodům.

„Bylo to strašné. Už jsem viděl, jak dotikávají poslední sekundy, tak nějak ve mně byla radost, že jsme vyhráli. A pak se tam stalo, co se stalo, takže najednou zpátky nervozita. Ale já jsem se snažil soustředit jako na každý jiný nájezd a akorát jsem se pak podíval, že jede Kauťák. Jsem rád, že se mi to povedlo chytit,“ těšilo brankáře Kloučka.

Spokojený s výsledkem byl i hlavní trenér Motoru Ladislav Čihák. „Byli jsme o gól šťastnější. Snažili jsme se hrát aktivně, využívat šance, všechno to sedlo. Prostě jsme to dneska zkusili, cítili jsme tu šanci, že bychom mohli tady konečně uspět, i když před čtrnácti dny jsme tady dostali pytel. Kluci to dneska strašně odbojovali a já jsem rád, že v té poslední desetině vteřiny zřejmě při nás stálo štěstí, Kloudy chytil nájezd a sáhli jsme si na tři body,“ těšilo českobudějovického kouče.

Méně důvodů k radosti měl pardubický Miloslav Hořava, i když se nerozčiloval jako po minulém zápase s Brnem.

„Soupeř nebyl šťastnější, ale byl prostě šikovnější v zakončení. Nemůžeme se spoléhat na to, že dostaneme penaltu v poslední vteřině. Samozřejmě to mohlo být zdramatizování, ale jinak souhlasím s tím, že soupeř vyhrál zaslouženě,“ vyzdvihl výkon soupeře Hořava.

Pardubičtí vůbec neodehráli dobré utkání, do šancí se dostávali jen těžko, střelba vázla. Že se týmu teď nedaří, ví dobře i pardubický útočník Lukáš Radil.

„Potýkáme se s tím. Myslím si, že poslední dva tři zápasy, kdy prostě na můj vkus máme možná víc ze hry, ale na gól se nadřeme a pak uděláme nějakou drobnou chybu a bohužel jsme potrestaní. Ale to je sport, nedá to se naplánovat a někdy člověk musí být trpělivý a vydržet,“ řekl po páté prohře v řadě pardubický hokejový útočník Lukáš Radil.