Co bude s Jágrem, to záleží pouze na něm, říká nový majitel Rytířů Drastil. Rád by pozvedl mládež

Minulý týden prodal Jaromír Jágr majoritní podíl v kladenském klubu podnikateli Tomáši Drastilovi. Převod vlastnických práv u Rytířů Kladno bude dokončen po skončení aktuální sezony. Jak se k myšlence koupit hokejové Kladno dostal? A jak bude pod novým majitelem vypadat vedení klubu? To Tomáš Drastil prozradil v rozhovoru s Petrem Kadeřábkem pro Radiožurnál Sport. Kladno 11:45 4. února 2025

Když se podívám na internet a dám si vaše jméno, tak mi vyjede: „Tomáš Drastil chce zůstat v pozadí“. Jak to bude vypadat?

Bude to vypadat tak, že věřím novému managementu, který představíme po sezoně, a věřím tomu, že ten management dokáže naplňovat ambice majitele.

Tím jste vy, ale 20 procent ještě zůstane Jaromíru Jágrovi. Už máte dopředu nějak rozdělené pravomoci ohledně zasahování do dění v klubu?

Je to tak, že jsme partneři. Jaromírovi zůstává 20 procent a tak jako každá firma, vždy ty plány, kam se bude ubírat a jak bude vypadat ten dennodenní život ve firmě, řídí společníci. A předpokládám, že naše společné diskuse a jednání povedou vždycky k nějakému kompromisu a souhlasu a půjdeme společnými kroky posouvat management a dávat mu jasné instrukce, jak chceme, aby ta sezona a kádr vypadaly.

Vy jste celkem známý v podnikatelském prostředí, ale z hokejového pohledu tolik ne. Jen ve Slaném, tam jste nějak zainteresovaný, ale kde vůbec vznikla ta myšlenka, že vstoupíte do extraligového týmu a budete jeho majitelem? Kde vás to napadlo, že zrovna kladenský klub vám bude říkat pane?

To je dlouhá cesta, kterou jsme ušli s mými kolegy, se kterými jsme se rozhodli pozvednout mládežnický hokej ve Slaném. Samozřejmě postavit se do čela extraligového klubu je rozdíl než stát v pozadí mládežnického klubu, ale zmínil jsem to, že mým cílem je opravdu přenastavit fungování mládežnického hokeje v regionu. A aby tato moje myšlenka a myšlenka mých kolegů byla naplněna, je potřeba spolupráce s extraligovým klubem.

Já měl ke Kladnu vždycky blízko. Jak jsem zmínil, do Kladna jsem jako jeden z mála lidí z Prahy jezdil pravidelně na střední školu. Všichni z Kladna jezdili do Prahy a já jezdil do Kladna téměř prázdným autobusem. Pak postupně jsem přemístil spoustu svých byznysových aktivit do Kladna.

Fanoušci Kladna říkali: „No jo, teď přijde člověk, který má nějaké podnikatelské záměry v Jihlavě,“ protože tam vám patří minoritní podíl v jihlavském fotbalovém klubu. A báli se toho, že ten klub odejde. Jihlava hraje první ligu, staví stadion. Tyhle obavy asi vzali za své už na tiskové konferenci, kdy jasně zaznělo, že prostě hokej na Kladně musí zůstat, že to byl první požadavek Jaromíra Jágra. Jaké další měl na to, aby vám prodal těch vašich 80 procent?

Obavy, které tady zmiňujete, jsem vyvracel a budu je vyvracet. Jsou podmínky naší spolupráce a smluv a jednou z nich je opravdu zachování extraligové licence v Kladně. Mě by to teda opravdu nikdy nenapadlo. Musím říct, že to spojení mezi fotbalovou Jihlavou a hokejovou Jihlavou mi úplně nedocházelo.

Nicméně je to jedno město...

Je to jedno město a jiný sport. Ale podmínky a důvody, proč se Jaromír rozhodl pro mě, bych nechal na Jaromírovi. Já můžu pouze říct, že sdílíme velmi podobné vize, rádi bychom ty vize naplnili.

Ještě nejste majitelem, budete jím od dubna, května. Už teď nějakým způsobem komunikujete s kabinou, s trenéry? Vypsal jste nějaké prémie za postup do play-off?

Já bych nejradši vypsal prémie na zisk titulu, ale to asi nebude v této sezóně, ani té následující. Moje role je v současné chvíli především abych uklidnil současné hráče Kladna, abych podpořil i fanoušky a podpořil partnery. Můj zásah do chodu současného fungování hokejového Kladna je nulový. Samozřejmě některé věci diskutuji s Jaromírem a i se sportovním ředitelem, nicméně já nejsem odborníkem na hokej. Jsem odborníkem na úplně jinou věc a té se v budoucnu budu věnovat.

‚Nechci být aktivním majitelem‘

Když se podívám na to, jak vypadá aktuální kádr, vy jste říkal, že nastolíte úplně jiné pořádky, už nebude majitel rozhodovat o každé smlouvě. Jak tohle bude fungovat? Budou hráči jednat s vámi nebo s tím, kdo bude generálním manažerem?

Rozhodně nebudou jednat se mnou, protože by na tom byli mnohem hůře, než byli doposud. Já nechci být aktivním majitelem, který bude jednat o detailu smluv, mzdách a kdo v tom týmu bude nebo nebude. Tohle bude náležet generálnímu sportovnímu manažerovi, který přijde do týmu, převezme tu roli z pozice sportovního a bude mít jasnou pravomoc. To rozdělení, fungování struktury hokejového klubu Rytíři Kladno představíme po sezoně, včetně jmen.

Chápu, že mi teď asi jméno neřeknete. Ale uvědomujete si, protože nemáte úplně znalosti o hokejovém prostředí, že se musíte obklopit lidmi, kteří to hokejové prostředí znají.

To se určitě stane. Roli generálního manažera nemůže vykonávat někdo, kdo o hokejovém prostředí nic neví. Takže k tomu dojde.

Vy jste už na tiskové konferenci oznámil jedno jméno, se kterým jste hodně často hovořil právě o situaci na Kladně. Je to František Kaberle starší, jedna z legend kladenského, ale vlastně československého hokeje. O čem byly ty hovory s Františkem Kaberlem starším?

O tom, zda-li do toho velkého českého hokejového světa vstoupím. Protože jestli mi někdo víc vnuknul tu myšlenku a pomohl mi k tomu rozhodnutí jednání s Jaromírem dále vést, je František Kaberle starší.

Mluvíte i o tom, jaké hráče by bylo dobré přivést, aby Kladno nehrálo baráže. Bavíte se i třeba o tom, jakým způsobem ten kádr by měl být doplněn?

Jak jsem zmínil, já nejsem odborníkem a František samozřejmě je. Veškeré rady, které by mi k tomu mohl dát, by byly úplně zbytečné, protože znovu říkám, tohle povede generální manažer, bude to jeho odpovědnost. Odpovědnost nám a akcionářům, tedy mně a Jaromírovi.

Zvýšení rozpočtu a posun akademie

Jak se změní třeba rozpočet Kladna pro příští sezónu? Protože Jaromír Jágr říkal, že Kladno hospodaří s nejmenším rozpočtem ze všech extraligových celků, to nejsou jenom jeho slova, to je fakt. Tak jak to bude vypadat od dalšího ročníku?

Určitě nikdo nechce bezhlavě říct, že zvedneme rozpočet o 100 procent, ale je nám naprosto jasné, a s tím jsem do toho šel, že rozpočet musí být opravdu významně jiný a vyšší, než je dneska. Věřím tomu, že se podaří sportovnímu řediteli a potom do budoucna generálnímu manažerovi, přivést tak kvalitní hráče, které postupně budou rozpočet nebo náklady na ně bude postupně ten rozpočet zvedat. Já jsem přesvědčený o tom, že dlouhodobá vize, kterou máme a o které se budeme bavit, prostě bude naplněna.

Pro toho generálního manažera, potažmo sportovního manažera, to bude už pro příští sezónu velmi těžký oříšek. Když se podívám na to složení aktuálního kádru a dejme tomu i ty spekulace, které prosakují, o tom kolik hráčů už má předpodepsanou smlouvu s jinými kluby. Jak se na to díváte, že přicházíte k týmu, který je, teď to možná přeženu, z poloviny prodán?

Je opravdu zvláštnost, že lze dopředu během sezóny podepisovat hráče na příští sezónu. Úplně jsem tuhle nuanci nevěděl a překvapuje mě, ale to je tak asi vše, co s tím můžu udělat. My se musíme soustředit na to, aby k nám do Kladna chtěli přijít hráči, kteří budou chtít za Kladno hrát. Kteří budou mít, jak Jaromír zmínil, ten správný hokejový charakter, sednou si lidsky a výkonnostně se všemi hráči v kabině a budou dosahovat na nejvyšší možné úspěchy.

Naprosto nejlacinější posila je ta, kterou si sami vychováte, jenže na Kladně práce s mládeží za poslední dobu rozhodně dobrá nebyla. Jak budete pracovat s mládeží? Máte už třeba mustr ze Slaného, kde se opravdu rozšířil počet dětí?

Jenom řeknu, že ve Slaném se rozšířil počet z 27 dětí na téměř 300. Velký dík patří mým kolegům, kteří se na tom podílejí dennodenně. Stav kladenské mládeže, ale i regionální, není opravdu nějak převratný, ale není to úplná tragédie. Je určitě na čem stavět. Výchova hráčů je složitá. My ten model nepřivádíme ze Slaného, my ten model přivádíme ze zahraničí.

Spousta českých extraligových klubů pracuje skvěle s mládeží, vychovává úžasné český hokejisty, reprezentanty a je potřeba, aby celý můj tým byl otevřen všem těm myšlenkám a nechal se inspirovat. A inspirace znamená, že je potřeba i komunikace s ostatními kluby a získat zkušenosti, které ty kluby aplikovaly a přenesly k nám. Nejenom z toho českého prostředí, to prostředí v zahraničí odvádí taky velmi dobrou práci. Vidíme to na zápasech naší reprezentace, výběrů, mládežnických kategoriích. Je to základ, je to budoucnost nejen kladenského hokeje.

Role v klubu

Asi určitě se budete chtít sejít v nejbližší době s městem, protože dohoda s městem je fungování klubu. Ale kam povedou vaše další kroky? Budete se chtít sejít s ostatními majiteli klubů? Budete se chtít sejít s vedením extraligy, se svazem? Protože tam mládež spadá, co se týče přijímání dotací od svazu. Budete mít vůbec čas tohle všechno stihnout?

Mé nejbližší kroky povedou na letiště a moje cesta povede zpátky za rodinou do Spojených států. Já jsem to tady řekl na začátku, bude to management, který bude jednat. Já nemám ambice jako vlastník nebo spolumajitel klubu být aktivní ve všech sférách, které jste tady zmínil. Já opravdu chci vybudovat klub s další perspektivou a ambicemi, ale pokud to tak má být, tak vedení musí mít nějaký pravomoce. Samozřejmě nepřivedu nezkušené manažery. Musí vědět, co majitelé chtějí a věřím, že tak nastane.

Když už dáte dohromady management, nastavíte mu nějaké cíle, které vy chcete. To znamená, že musíte být první, musíte mít reklamu na všech stadionech, musíte být v každých novinách den co den. Teď to všechno přeháním, ale budete stanovovat cíle managementu tak, abyste mohl úkoly průběžně kontrolovat?

Každý management musí mít nastavené cíle, abyste mohli měřit a mohl jste vyhodnocovat jejich práci. Nastavení je klíčové a s cíli určitě budou obeznámeni a bude to jedna z těch zásadních věcí, zda-li se na těch cílech a vizích shodneme.

Kdy se fanoušci kladenského hokeje dozví jména managementu, de facto možná už i prvních hráčů, kteří budou hrát v příští sezoně? Do kdy budou tak trošku v nejistotě?

Já si nemyslím, že to bude nejistota. Je to logický navazující krok po probíhajících změnách. Nicméně jak jsme řekli, bude to hned po skončení současné sezóny. Představíme management, představíme vize, ubezpečíme i hráče, se kterými se počítá. Oni jsou v pravidelném kontaktu se sportovním ředitelem a jednají o svých smlouvách, ale v tuto chvíli hrají o to, aby Kladno nešlo do baráže a pokusili se dostat do předkola play-off.

Co bude s Jaromírem Jágrem? Už jste se o tom bavili, jestli bude dál pokračovat? Protože za mě by byla velká škoda, aby takhle mladý člověk, skončil s hokejem.

Souhlasím, že by to byla velká škoda. Co bude s Jaromírem Jágrem záleží pouze na Jaromírovi a na jeho rozhodnutí, a to mi nepřísluší jakkoliv komentovat.