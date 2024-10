Brankáři Vladař a Škarek vychytali v přípravných zápasech NHL vítězství, čeští hráči nebodovali

Brankář Daniel Vladař nastoupil v přípravě před NHL do třetího utkání a Calgary v něm opět zvítězilo. V pondělí pomohl hokejistům Flames k výhře 4:3 nad Seattlem v prodloužení 30 zákroky. Další český gólman Jakub Škarek poprvé v přípravě odchytal celý zápas a přispěl k výhře New York Islanders 4:3 nad Philadelphií, o které v poslední minutě rozhodl Kyle Palmieri. New York 12:00 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Calgary Flames Daniel Vladař v přípravném utkání | Foto: Sergei Belski | Zdroj: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Jakub Vrána, který usiluje o smlouvu ve Washingtonu, odehrál v Columbusu 13 minut, bodově se však neprosadil. Vítěznou branku hostů na 3:2 dala letní posila z Los Angeles Pierre-Luc Dubois.

Brankář Jiří Patera sledoval utkání Vancouveru v Edmontonu jen ze střídačky. Hosté prohráli 2:3 po samostatných nájezdech, které rozhodl Leon Draisaitl. Další ofenzivní hvězda Oilers Connor McDavid si v zápase připsal dvě asistence.

Za New Jersey nastoupil proti New York Rangers český obránce Jakub Zbořil, ale nebodoval. Zbořil neodcestoval s Devils do Prahy na dva zápasy s Buffalem, které se uskuteční v pátek a sobotu. V brance New Jersey se představil syn legendárního Martina Brodeura Jeremy. Za Rangers nastoupil jednadvacetiletý útočník Jaroslav Chmelař, stříbrný medailista z loňského mistrovství světa juniorů.

Dan Vladař pochytal 30 střel Seattlu, pomohl k výhře @NHLFlames a navíc předvedl tenhle famózní zákrok! Co na něj říkáte? @danvladar | #Flames pic.twitter.com/tJu3Zcbpk1 — NHL Česko (@NHLcz) October 1, 2024

Los Angeles zvítězilo na ledě Anaheimu 4:0. Brankář Kings David Rittich do utkání nezasáhl. Za domácí nastoupil poprvé v novém působišti útočník Jan Myšák.

Přípravné zápasy NHL: Detroit - Pittsburgh 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Branky: 30. Raymond - 41.a 51. Acciari, 18. O'Connor, 25. Eller, 59. Ponomarjov. Buffalo - Detroit 4:3 v prodl. (2:1, 0:0, 1:2 - 1:0) Branky: 6. a 54. Slaggert, 20. Neučev, 65. Helenius - 2. Brandsegg-Nygard, 43. Söderblom, 49. Lagesson. Columbus - Washington 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Branky: 8. Mateychuk, 55. Del Bel Belluz - 7. Dowd, 21. Wilson, 40. Dubois. Florida - Tampa Bay 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Branky: 56. Reinhart - 14. Lilleberg, 32. Goncalves, 58. Grošev. New Jersey - New York Rangers 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Branky: 8. Hallonen, 13. Légaré, 43. Labanc - 59. Blidh. New York Islanders - Philadelphia 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) Branky: 19. Barzal, 26. MacLean, 32. Reilly, 60. Palmieri - 23. Richard, 35. Furry, 43. Ristolainen. Jakub Škarek odchytal za NY Islanders celé utkání a z 18 střel inkasoval třikrát, úspěšnost zákroků měl 83,3 procenta. Calgary - Seattle 4:3 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0) Branky: 10. Pachal, 13. Coleman, 27. Honzek, 61. Kadri - 4. Tolvanen, 20. Ottavainen, 41. Wright. Daniel Vladař odchytal za Calgary celé utkání a z 33 střel obdržel tři branky, úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Edmonton - Vancouver 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0) Branky: 50. a rozh. nájezd Draisaitl, 45. Perry - 26. Bains, 51. Smith. Anaheim - Los Angeles 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Branky: 13. Jeannot, 22. Gavrikov, 26. Thomas, 41. Byfield.