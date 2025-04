Hrál se skvělý hokej, těšilo po postupu do finále trenéra Pardubic Hořavu. Mrzí ho jen zranění hráči

Domácí Mountfield sice v čase 3:03 otevřel skóre díky Connoru Bunnamanovi, ale do 6. minuty otočili stav pardubičtí Miloš Kelemen s Romanem Červenkou. V závěrečné třetině zpečetili výhru hostů Jiří Smejkal a v přesilových hrách Matej Paulovič a Peter Čerešňák.

„Byl jsem hlavně rád za ty kluky, protože když jsem viděl, jak za tím šli, tak to bylo skvělé a pocit je výborný. Byla to velice dobrá série, výborný hokej, kulisy. Jediné, co to malinko kazí, jsou ti zranění hráči. Jinak se hrál hokej skvělý a jsem hrozně rád, že jsme postoupili,“ chválil svoje svěřence trenér Pardubic Hořava.

Dynamo má jistou třetí medaili za sebou po bronzu v roce 2023 a loňském stříbru. Bude útočit na sedmý titul po triumfech v letech 1973, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012.

Příští týden ve čtvrtek začne finálovou sérii s lepším ze souboje mezi Spartou Praha a Kometou Brno. Hradec Králové získá třetí medaili v historii po bronzu z roku 2017 a předloňském stříbru jen v případě postupu Sparty.