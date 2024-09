Rekordní vstup Litvínova do extraligové sezony. Kaše a spol. po šesti zápasech zůstávají stoprocentní

Už v šestém kole aktuální sezony hokejové Tipsport extraligy byl překonán jeden její rekord. Ještě žádnému týmu se v historii samostatné české nejvyšší soutěže dosud nepovedlo mít po šesti úvodních zápasech plný počet bodů. Nyní této mety dosáhl Litvínov. Litvínov 21:33 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I po šestém zápase extraligové sezony 2024/2025 mohli hráči Litvínova slavit vítězství a užít si děkovačku s diváky | Foto: Jan Šťastný | Zdroj: ČTK

„Rekordy jsou od toho, aby se o nich psalo. Především vidím, že je extraliga vyrovnaná a na konci základní části se bude počítat každý bod,“ říkal s lehkým úsměvem trenér Litvínova Karel Mlejnek.

Šéf litvínovské střídačky se mohl radovat po šestém zápase v řadě, který od začátku sezony jeho tým zvládl bez ztráty bodu. Čísly a rekordy se nechce příliš zaobírat, stejně jako útočník David Kaše. „Rekord je hezký, ale pokračujeme dál v tvrdé práci. Extraliga je vyrovnaná a bez tvrdé práce to nejde. Věřím, že když se budeme dobře doplňovat, tak budeme vyhrávat,“ přiznala opora litvínovského klubu.

Výpomoc z Maxa ligy

Ještě větší váhu ale dostává tento rekordní počin ve světle toho, že Litvínovu momentálně stále chybí osm zraněných hráčů základní sestavy, včetně čtyř obránců. „V obraně se nám to mění celkem dost. Kluci, co přijdou, tak dodržují, co mají. Snažíme se jim pomáhat. Vítězná vlna pomůže novým klukům, protože přijdou do dobré atmosféry týmu. Makáme týmově, což je důležité,“ vysvětluje David Kaše situaci v obraně, která se mění každým zápasem.

Při marodce tak dostal šanci v extralize třeba devatenáctiletý bek Vojtěch Husinecký, který hned při svém druhém startu skóroval. „Kluci mě přijali skvěle. Je to obrovská zkušenost. Hraje se mi tady skvěle a je to trochu jiný hokej než v Maxa lize. Musel jsem se na to adaptovat, ale v druhém zápase už jsem se cítil daleko lépe,“ uvedl Vojtěch Husinecký, kterého si trenéři Litvínova vytáhli z prvoligového Chomutova.

Předtím sáhli do Přerova pro Roberta Černého. „Jsme rádi, že máme možnost někam sáhnout. Ne vždy je to jednoduché, protože všechny prvoligové kluby mají také ambice. Liga se rozjela, ale už bychom potřebovali, aby se nám kluci vraceli do základní sestavy,“ přeje si trenér Litvínova Karel Mlejnek co nejrychlejší návrat svých zraněných hráčů.

I bez nich ale Chemici dokázali překonat extraligový rekord, ještě žádný tým neměl po šesti kolech od startu sezony plný počet bodů.