‚Chceme turnaj vyhrát.‘ Pardubické hokejisty znovu čeká legendární Spengler Cup, loni došli do finále

Hokejová extraliga pokračuje vánočním 29. kolem, to se ale netýká vedoucích Pardubic. Východočeši odletěli do švýcarského Davosu, kde se podruhé za sebou zúčastní prestižního turnaje Spengler Cup. V minulém ročníku to dotáhli Východočeši až do finále a rádi by tento výsledek ještě vylepšili. Davos 11:42 26. prosince 2024

„Spenglerův pohár patří k nejprestižnějším hokejovým turnajům na celém světě a pomalu se blíží stému ročníku. Ale hraje se mnohem déle, kvůli válkám občas nebyl organizovaný. Těší nás, že jsme letos byli znovu pozvaní,“ představuje turnaj mluvčí pardubických hokejistů Jan Mroviec.

Trendem na švýcarském poháru je posilování týmů speciálně pro několik zápasů na turnaji, Dynamo se ale představí jen se svými hráči.

„Posilovat nebudeme. Vždy je sice možnost, že se někdo objeví, ale nyní můžu říct, že na 99 procent k ničemu nedojde,“ říká Mroviec.

První zápas sehrají Východočeši od čtvrtečních 15.10, a další program turnaje aktuálně jasný není, záleží právě na výsledku z prvního zápasu.

„Na úvod vyzveme švýcarský Fribourg a poté je ten program takový plovoucí. Víme, že příště narazíme buď na Karpat Oulu, ale nevíme, jaký den. Záleží, jestli první zápas vyhrajeme,“ popisuje Mroviec.

Hraní v Davosu dobře zná i pardubický útočník Martin Kaut. Ten se těší nejenom na zápasy na ledě, ale taky na čas strávený se svými nejbližšími.

„Moc se těším, má to tu obrovskou tradici a jsme rádi, že zde můžeme být. Chceme turnaj vyhrát. S rodinou si tady užijeme i nějaké vánoční dny, ale my jsme tu kvůli hokeji. Určitě si to chceme užít jak na ledě, tak i mimo,“ hlásí útočník.

Poprvé na ledě dobře známé arény. Už v 15:10 to vypukne! #spenglercup pic.twitter.com/wCRp4I07TV — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) December 26, 2024

V roli hlavního kouče povede Dynamo Václav Baďouček. I on má už se Spengler Cupem svoje zkušenosti, v roce 2010 jej absolvoval jako trenér Karlových Varů.

„Moc se těším. Už jsem tady jednou byl, to jsem trénoval Vary. Budeme se snažit prezentovat nejlepší hrou a předvést maximum k tomu, abychom došli k úspěšnému finále,“ říká před prvním zápasem na Spengler Cupu hlavní trenér pardubických hokejistů Václav Baďouček.