V Čechách trenéři vychovávají skvělé hokejisty, myslí si Martinec, že cesta do NHL nevede jen přes zahraničí

Třiapadesátiletý Martinec, který působil i v Asii a loni na konci září skončil na vlastní žádost jako trenér extraligového Brna, sparťanskou nabídku neodmítl, přestože většinu času teď místo na ledě tráví na tribuně nebo u videa.

„Kdyby to nebyla Sparta, tak bych asi nic takového nevzal. Ale Sparta pro mě hodně znamená, prožil jsem tam kus života, a když můžu Spartě něco vrátit, tak se to lehčeji rozhoduje a jsem za to rád,“ přiznává Martinec, že role skauta není příležitostí, kterou vyhledává.

Většinu času tráví v Litoměřicích, místní tým hrající druhou nejvyšší hokejovou soutěž je totiž partnerským klubem pražské Sparty. „Kancelář nemám nikde, z týdne jsem pět dní tady. Když nejsem tady, tak se dívám na Spartě na juniorku anebo jsem na Spartě na hokeji. Vlastně vidím skoro všechny zápasy, co jdou,“ popisuje nový sparťanský skaut.

„Snažím se vytipovat pro Spartu hráče do budoucna, kteří by mohli udělat ten krok a někdy v budoucnu za Spartu hrát,“ dodává ke své roli v Litoměřicích, kde si Sparta v prvoligovém týmu piplá pro áčko nejtalentovanější mladíky ze své mládeže.

„Sparta má prioritu a cíl je to, aby ti kluci, co jsou na hraně mezi sestavou Sparty a Chance ligou, se tady zdokonalovali, vyhrávali. A ve chvíli, kdy Pavel Gross bude chtít nějakého hráče odsud, protože tam bude buď zranění, nebo pokles formy, tak ti kluci mají obrovskou šanci tam hrát,“ vysvětluje Martinec propojení mezi Litoměřicemi a Spartou.

Sparta snižuje na rozdíl jediné branky! Obránce Tomáš Tomek zakončil nekompromisně na přední tyč a zapsal svůj druhý gól v #TELH! ✅#momentytelh | #OLOSPA | @HCSpartaPraha pic.twitter.com/omM1kCf9Pu — Tipsport extraliga (@telhcz) October 2, 2024

Za pražský tým tak letos nastoupili například obránce Tomáš Tomek nebo útočníci Ondřej Hrabík a Petr Ton, kteří kteří v extralize letos odehráli kolem deseti utkání. Brankář Martin Michajlov například proti Třinci vychytal Spartě bod navíc v samostatných nájezdech, když v jejich průběhu nahradil Josefa Kořenáře.

„Jak se vždycky omílá, že mladým klukům chybí vojna, tak tohle je, bych řekl, vojna s lidskou tváří, protože je tady nikdo nebuzeruje, ale nahrazuje to tu vojnu. A teď je jenom na nich, jak to čapnou,“ myslí si třiapadesátiletý skaut.

Zahraničí není jediná cesta

Martinec řeší budoucnost mladých Sparťanů. Mluví s hráči, rodiči i agenty. „Dnes má každý hráč agenta a ten mu hledá tu nejlepší cestu pro něj. Já říkám: ‚Chceš jít do zahraničí, do Ameriky? Tak běž. Nikdo tu nikoho nedrží násilím, my ti nabízíme tuhle cestu.‘ A je to na každém klukovi, ať si s agentem a rodiči rozhodne, jakou cestou se chce vydat,“ nastiňuje přístup Sparty.

Podle Patrika Martince může hráč pro světový hokej vyrůst i v Česku, aniž by musel už ve věku teenagera zamířit do ciziny.

„Pořád jsem přesvědčený, že v Čechách jsou trenéři na takové výši, že vychovávají skvělé hokejisty. Myslím, že i výsledky mládežnických týmů a reprezentací jsou už zase takové, jaké bývávali. Doba, kdy nás jako by předbíhali Rakušáci, Němci nebo Švýcaři, už je zase pryč,“ myslí si bývalý trenér Komety Brno.

„Když je někdo ve Finsku a pomůže mu to, fajn, paráda. Já jsem přesvědčený, že když ti kluci zůstávají tady, tak mají největší možný komfort, co mohou mít, a můžou odsud hrát jak za nároďák, tak NHL úplně bez problémů,“ tvrdí Martinec, že odchod do zahraničí není jedinou cestou k úspěchu mladých českých hokejistů.