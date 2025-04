Ředitelé národních parků bijí na poplach kvůli pozměňovacím návrhům poslanců k novele zákona o národních parcích. Podle nich vrací ochranu přírody o 30 let zpátky. Umožnily by například kácení v bezzásahových zónách, přinesly změnu zonace a také otevřely cestu pro developery. Sešli se proto narychlo s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), zjistil Radiožurnál. Ani ministerstvo nesouhlasí s některými návrhy. Praha 8:25 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní parky v Česku podle statistik navštíví zhruba šestnáct milionů turistů ročně (ilustrační foto) | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

„Některé z návrhů jsou tak silné, tak strašné, že by mohly, kdyby prošly, vést k úplné likvidaci současných národních parků a doslova k likvidaci lesů, které tam jsou,“ říká ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený o pozměňovacích návrzích.

Hrozí likvidace národních parků, varují jejich ředitelé před pozměňovacími návrhy k novele zákona

Většinu z nich navrhl poslanec ODS Jan Bureš. Ten si za návrhy stojí a říká, že ho k tomu přiměli mimo jiné i obyvatelé Křivoklátska, kde má také vzniknout národní park.

„Oni nechtějí národní park, protože obce v něm mají velmi špatné postavení, ředitel národního parku si tam udělá, co chce. Pojďme se teda zabývat tím, jak zlepšit postavení obcí v národním parku. Ať najdeme kompromis, to je přece úloha politika. Lidi v obcích mi říkají, že se s nimi nikdo nebaví.”

Likvidační návrhy

Mluvčí Ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí uvedla, že resort nesouhlasí s pozměňovacími návrhy, které by byly pro národní parky likvidační. „Některé pozměňující návrhy individuálních poslanců jsou nepřijatelné, protože by ohrozily fungování národních parků i z pohledu mezinárodních standardů a principů ochrany přírody.”

Poslanec Bureš například navrhuje, aby se i dříve dojednané dohody s obcemi ve všech parcích musely znovu otevřít.

„Jedná se o letitý proces, který trval několik let a znovu by zatížil veškeré dotčené orgány,“ říká koordinátor Asociace národních parků Jakub Kašpar. Nelíbí se mu ani další poslanecký návrh, ze kterého vyplývá, že takzvaný „suchý les“ není funkční ekosystém a je možné ho kácet a to i v bezzásahových zónách. „Suchý nebo spíše odumřelý les je součástí vývoje přírodních ekosystémů,“ reaguje.

Poslanci Burešovi také chybí plán rozvoje turistického ruchu. „Národní park není jenom o živočiších a o rostlinách, ale i o návštěvnících. Dneska obce říkají, nás nikdo neposlouchá. Ředitel si do Rady národního parku najmenuje odborníky a vždycky nás přehlasují, ať si říkáme, co chceme.“

Podle statistik navštíví národní parky v Česku zhruba šestnáct milionů turistů ročně, nejvíce jich připadá na Krkonošský Národní park, kde je to třináct milionů.

Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený nedávno Radiožurnálu řekl, že na Šumavě neprojde nic, s čím by většinově nesouhlasili zástupci obcí. „Nikdo starosty nepřehlasuje. Vždycky je to konsensus.“

Protipožární opatření

Poslanecké pozměňovací návrhy například nařizují vytvářet v lesích cesty pro hasiče a protipožární záseky. „Chceme se vyhnout požáru, který vznikl v Českém Švýcarsku,“ říká poslanec Bureš.

Protipožární opatření ale podle návrhu mají vzniknout v takové hustotě, že to není v národních parcích podle koordinátora jejich asociace Jakuba Kašpara vůbec reálné. Navíc by to jenom v Krkonoších stálo stovky milionů korun. „V Krkonošském Národním parku přitom za posledních dvacet zahořelo osmnáctkrát a to na ploše o průměrné velikosti deset metrů čtverečních.”

Podle návrhu mají být hasiči členy Rady národního parku a do protipožárních opatření by nemohla mluvit správa, která je za národní park odpovědná. Resort má podle mluvčí Veroniky Krejčí jiné řešení.

„Není možné přijmout novelu, která by představovala pro ochranu přírody riziko. Ministerstvo našlo společně s hasiči a vnitrem shodu na novele hasičského zákona, která byla schválena vládou české republiky.“

Lesy v národních parcích se dlouhodobě zabývá expert Hnutí Duha Jaromír Bláha. Ten považuje návrh zákona za jeden z nejhorších, které kdy v životě četl. „Vlastně ani nemůžeme uvěřit, že je v dnešní době ještě vůbec možné, aby soudný poslanec navrhnul zničit naše národní parky, naše přírodní klenoty.”

Novelu zákona o národních parcích by poslanci mohli projednávat ve druhém čtení už příští týden.