‚Ani nevím, kdy jsem dal naposledy hattrick.‘ Mladé Boleslavi vystřelil výhru nad Třincem Fin Junttila

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v Tipsport extralize Třinec i potřetí v sezoně. Nejprve to bylo po nájezdech, pak v Třinci v základní hračí bodě a naposledy doma 3:2 po prodloužení. A to především díky střeleckému výkonu Fina Juliuse Junttily, který dal všechny góly vítězů. Mladá Boleslav 14:44 31. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Mladé Boleslavi | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

„Popravdě ani nevím, kdy jsem dal naposledy hattrick. Možná se mi to povedlo naposledy jako dítěti. Teď je to pro nás důležité vítězství a po čtyřech porážkách by nám mělo být jedno, jestli vítězíme za tři nebo dva body,“ prohlásil po zápase rodák z Oulu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport z Mladé Boleslavi, kde domácí hokejisté porazili Třinec

Julius Junttila hraje českou Tipsport extraligu v této sezoně poprvé a poprvé mohl posbírat několik čepic naházených na led jako poděkování za hattrick. A přestože nasázel úřadujícím mistrům hattrick, trenér Richard Král by u něj minimálně jednu hokejovou věc vylepšil.

„Julo je šikovný hráč. Kdyby měl o trochu lepší pohyb, tak by byl opravdu výborný. Umí podržet puk, proměnit šanci a dneska nám vyhrál zápas,“ chválil Junttilu trenér Král.

Finský centr nejprve skóroval po kombinace celého útoku v přečíslení, pak rychlou kličkouv předbrankovém prostoru, když přehodil gólmana Mazance a hattrick zkompletoval Junttila v prodloužení, když v samostatném nájezdu poslal puk pod horní tyčku.

Mladá Boleslav tak ukončila sérii čtyř porážek a drží páté místo v tabulce. Oceláři z Třince berou cestou ze spodních pater tabulky každý bod a aktuálně jsou desátí.

„Bereme každý bod a vážíme si jich. Byl to vyrovnaný zápas, oni hráli dobře a dělali nám dost problémů. Škoda, že jsme ten bod navíc nezískali my,“ říká Viliam Čacho, který připravil obě branky Třince.

⏱ ✅ | S kalendářním rokem 2024 se loučíme vítězně! Výhru nad Třincem řídil třígólový Julius Junttila. pic.twitter.com/SHPTWBFPH0 — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) December 30, 2024

V roce 2025 čeká extraligu ještě 20 zápasů do konce základní části. Mladou Boleslav čeká cestování napříč republikou, Středočeši mají před sebou čtyři zápasy na hřištích soupeřů v řadě. A to bude novinka pro Tomáše Mazuru, který posílil Mladou Boleslav poté, co k Bruslařům přišel z americké univerzitní soutěže.

„Pro mě půjde o první kratší výjezd, takže jsem rád. Když jsem hrál v Americe, tak jsem jezdili strašné dálky. Bylo to třeba sedm hodin tam i zpět, takže si kratší cestu užiju,“ těší Mazuru cestování, které zahrnuje postupně výjezdy do Českých Budějovic, Vítkovic, na Spartu a pak do Litvínova.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 31. 12. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Litvínov 31 21 0 2 8 87:59 65 2. HC DYNAMO PARDUBICE 30 18 3 3 6 95:69 63 3. HC Sparta Praha 32 16 3 3 10 100:66 57 4. Mountfield HK, a.s. 31 16 2 2 11 87:80 54 5. BK Mladá Boleslav 31 12 6 2 11 82:75 50 6. HC Energie Karlovy Vary 31 11 6 3 11 86:85 48 7. HC KOMETA BRNO 31 12 4 4 11 83:87 48 8. HC VÍTKOVICE RIDERA 31 12 2 2 15 92:97 42 9. BANES Motor České Budějovice 30 11 3 3 13 75:82 42 10. HC Oceláři Třinec 32 9 3 7 13 73:81 40 11. HC ŠKODA PLZEŇ 31 8 6 3 14 59:84 39 12. HC Olomouc 31 10 3 1 17 74:86 37 13. Bílí Tygři Liberec 31 7 3 7 14 68:91 34 14. Rytíři Kladno 31 8 2 4 17 82:101 32