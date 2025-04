Nepotřebujete motivaci, hrajete finále, ví moc dobře pardubický Kondelík před rozhodujícím zápasem

Až do sedmého finále play-off Tipsport extraligy se protáhla domácí hokejová sezona. Je to tak stejně jako loni, kdy se na pardubickém ledě radoval z titulu Třinec. Někomu se vzpomínky na slavícího soupeře mohou vracet a Východočeši nechtějí znovu po roce sledovat slavícího soupeře. Letos by to bylo Brno. Brno 8:36 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubice bojují o sedmý titul a první od roku 2012. Brno získalo poslední ze svých 13 prvenství v roce 2018 | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Prohrané poslední finále - tehdy až ve druhém prodloužení - zažil loni obránce Peter Čerešňák. Poprvé v české historii se sedmé finále hraje ve dvou letech po sobě.

Po dlouhých bojích cestou do finále teď ale ani tak není čas přemýšlet třeba nad únavou.

„To už teď nehraje roli, je to sedmý zápas, jde o všechno a víte, že vám za chvíli končí sezona. Nepotřebujete motivaci, hrajete finále. To tělo, můžete se cítit ráno brutálně unaveně, ale přijdete na zimák a ono to z vás spadne,“ přiznává, že už jen pobyt na zimních stadionu může léčit pardubický Jáchym Kondelík.

Chápe to i jeho spoluhráč z loni zlatého mistrovství světa, ale teď protivník - brněnský Jakub Flek.

„Jsme dobití, ale soupeř je na tom úplně stejně. Play-off je náročné, ale všichni to mám v hlavách nastavené tak, že na únavu bude čas až potom,“ popisuje Flek.

Rulíkova nejhorší varianta

Nemusí to ale platit stoprocentně pro všechny. V úterý skončí sezona Tipsport extraligy, ale po finále bude mít trenér národního týmu Radim Rulík jistě o nějaké hráče zájem.

Jen to v jeho očích bez ohledu na výsledek dopadlo nejhůř, jak mohlo. „Jestli mohu říct, co bych si vůbec nepřál, ale já to neovlivním, tak aby to šlo do sedmého zápasu, což končí 29.4. a České hry jsou 1.5.,“ říkal reprezentační kouč Rulík už během dlouhé přípravy na mistrovství světa. Kdo na něj pojede z finalistů, o tom bude jasněji v nejbližších dnech.

Jakmile extraligy vyřeší hádanku, kdo bude slavit titul. Jestli Pardubice, nebo Brno. Sedmé finále začne na východě Čech v 18 hodin a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.