České hokejistky se utkají ve vyprodané hale s Kanadou. Na čí stranu se přikloní fanoušci v Torontu?

V Bramptonu nedaleko Toronta nastane historický okamžik pro český ženský hokej. Národní tým tam hodinu po české půlnoci vůbec poprvé nastoupí proti Kanadě. Navíc v unikátní kulise – pětitisícová hala je na utkání domácího týmu vyprodaná. Pro české reprezentantky, jejich kanadskou trenérku i pro Čechokanaďany v hledišti byl generálkou na tento velký večer první zápas Češek na turnaji, ve kterém porazily Japonky 2:1 v prodloužení. Toronto 17:47 7. dubna 2023

Úvodní zápas Češek proti Japonkám sem do Bramptonu, asi 30 minut jízdy od centra Toronta, nepřilákal zrovna davy. Vyrazila sem například část českokanadské komunity tady v Torontu.

Jiří Werner tu žije více než půl století. Na hokej tu běžně nechodí, ale tentokrát přišel.

„Já osobně se rád dívám na ženský tenis i hokej. Zdá se mi to takový víc bližší. Pro nás amatéry, co na sport jen koukáme, jen ten mužský jak z jiného světa,“ říká Werner.

Přišel fandit v československém modrém dresu: se lvíčkem ve znaku a se zavazováním na šňůrku.

„To je na počest Jiřího Holíka, československého reprezentanta. Byl to dárek k narozeninám, ten jsem dostal já jako Jiří a bratr jako Jaroslav. Mám to na sobě poprvé po jedenácti letech, vzal jsem si to na tuto hru a vzpomínám, když jsem se díval na hokej v 60. letech. To je ten hokej, co já jsem znal: československá reprezentace,“ popisuje Werner.

Rodiče trenérky mají jasno

V současných červených českých dresech sedí i kanadský pár, Edna a Jerry MacLeodovi, rodiče trenérky české reprezentace v ženském ledním hokeji.

„Teď jsme hrdí Češi. Dres si necháme i na pátečním utkání Češek proti naší vlastní zemi,“ říká rázně Edna MacLeodová.

Rodiče trenérky ženské reprezentace Carly MacLeodové budou fandit Česku | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Trenérka Carla MacLeodová se směje, když slyší vyprávění svých rodičů. „Oni vždycky byli mými nejlepšími fanoušky a pro mě to moc znamená. Takže vědí, že když hraje Česko, jsme všichni Češi, a Kanadě můžou fandit, když bude hrát s někým jiným,“ popisuje rodinný systém trenérka.

„Už v tom umějí chodit a já jsem nadšená. Být doma v Kanadě a koučovat tým proti Kanadě, to pro mě bude příjemné, ale pořád je to práce,“ dodává MacLeodová.

Gólem na 2:1 v prodloužení české hokejistky a jejich kanadská trenérka úvodní zápas práce proti Japonkám zvládly. Teď je čeká úplně jiná liga – jak na hřišti, tak v hledišti. Utkání Kanada-Česko je tu už dlouho beznadějně vyprodané.

Bude tak neobyčejným zážitkem třeba i pro Terezu Vanišovou, která v Kanadě hraje i přes rok - v Torontu strávila uplynulou sezonu.

„Je to super. To člověka vždycky nabudí víc, když lidi přijdou. Ve vyprodaných halách většinou nehrajeme, o to větší zážitek to bude,“ říká Vanišová.

Na neobyčejný zážitek je připravena i reprezentantka Tereza Vanišová | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

A pro zdejší Čechokanaďany zároveň dilema.

„Myslím, že začnu fandit Češkám. Když by to pak ale bylo 5:0 nebo 10:0, což si myslím, že je možné, tak bych se asi přehodil na Kanaďanky. Vím, že to není fér, ale to holt my čeští Kanaďané máme takové dilema – nevíme komu fandit,“ směje se Jiří Werner ve svém modrém dresu hokejového týmu Československa z dob, kdy tam ještě žil a kdy za něj váleli bratři Holíkové.