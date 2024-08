Hokejovou reprezentaci čeká při obhajobě světového titulu na úvod repríza finále, střetne se se Švýcarskem

Svěřenci trenéra Radima Rulíka se v základní části utkají ještě s Norskem, domácím Dánskem, nováčkem Maďarskem, Kazachstánem, Německem a Spojenými státy.

S Američany, které v květnu vyřadili ve čtvrtfinále cestou za prvním zlatem po 14 letech, čeští reprezentanti své vystoupení ve skupině B uzavřou v úterý 20. května.

Skupinu A ve Stockholmu tvoří pořádající Švédsko, Kanada, Finsko, Slovensko, Lotyšsko, Rakousko, Francie a Slovinsko.

V Herningu se kromě základní skupiny uskuteční také dva čtvrtfinálové zápasy. Čeští hokejisté zůstanou na úvodní duel play-off v tamní hale Jyske Bank Boxen pro 11 tisíc diváků, pokud skončí ve skupině do druhého místa.

„Moc se těšíme na třicet skvělých zápasů v Herningu. Na tu obrovskou podporu, kterou tu fanoušci předvedli během mistrovství světa v roce 2018 v Herningu a Kodani, se nedá zapomenout,“ uvedl šéf organizačního výboru dánské části šampionátu Ulrik Larsen.

Od semifinále už se bude hrát jen v hlavním dějišti ve Stockholmu. Mistrovství světa vyvrcholí v neděli 25. května. Vstupenky se začnou prodávat 3. října.

Na šampionátu budou opět chybět Rusko a Bělorusko, které jsou od roku 2022 kvůli válečné agresi na Ukrajině z akcí IIHF vyloučeny.

