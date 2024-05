Obránce Kempný po finále: Na tohle nikdy nezapomenu, jsem hrdý na to, co jsme tu vytvořili

„Nedokážu pořád vstřebat, co se vlastně stalo. Jsem hrozně hrdý na náš mančaft a na to, co jsme tady vytvořili. Jsem vděčný, že jsem mohl být toho součástí,“ radoval se ihned po finále český obránce.

„Bylo to opatrné. čekalo se na první gól. Kdo udělá první chybu. Byla to taková přetahovaná, ale pak se to zlomilo, když nás Pasta poslal do vedení. Pak už jsme to chtěli jen dohrát a urvat na naši stranu,“ popisoval klíčový moment utkání.

„Na tohle nikdy nezapomenu, co jsme prožívali celý ten šampionát. Když se ohlédnu, tak to rychle uteklo. Je těžké si to všechno uvědomovat. Za pár dní nám to dojde. Teď si užijeme oslavy,“ uzavřel Michal Kempný.