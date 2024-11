Hokejový svaz vydělal na domácím šampionátu 540 milionů korun. Peníze půjdou na podporu mládeže

Hokejový svaz má z letošního domácího mistrovství světa v Praze a Ostravě čistý zisk 540 milionů korun. Na čtvrteční mimořádné konferenci Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) v Praze to uvedl jeho prezident Alois Hadamczik. Šéf tuzemského hokeje plánuje, že v dalších čtyřech letech půjde 400 až 500 milionů na rozvoj mládeže. Praha 12:39 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaplněná pražská O2 arena | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obrat za mistrovství světa dosáhl částky miliardy a půl. Na kontě máme 900 milionů, z nichž je ale zapotřebí ještě odvést daň, takže čistý zisk bude okolo 540 milionů,“ uvedl během úvodního projevu Hadamczik, jenž v polovině června obhájil pozici a má mandát na další čtyři roky.

29:50 Oslavy vypadaly podobně, jako jsme hráli naplno na ledě, směje se Rutta. Proč při finále odešel z tribuny? Číst článek

Peníze půjdou do klubů

Finanční prostředky chce investovat zpět do hokeje. „Dokud u toho budu, tak budou peníze rozdělené do klubů. Zavazuju se k tomu, že dáme do klubů na rozvoj mládeže za čtyři roky 400 až 500 milionů korun. Žádám však s každým klubem smlouvu na tyto čtyři roky, aby ty kluby věděly, jak mohou s penězi a mládeží pracovat,“ řekl Hadamczik.

Ekonomika svazu je podle jeho slov v dobré kondici. „Vytvořili jsme marketingové oddělení. Máme nasmlouvané sponzory na 250 milionů korun na další čtyři roky... Dostal jsem před dvěma lety mandát s určitými cíli, které byly splněné. Udělali jsme změny, které byly odvážné, ale hokej se posunul,“ prohlásil Hadamczik.