český svaz ledního hokeje

10. 10. 2016 |Mirko Vasić, Radek Šamša |Hokej

Dlouhých 21 let patřila hokejová Slavia do nejvyšší soutěže. Klub poměrně pravidelně postupoval do play-off, dvakrát získal titul. V současnosti má ale úplně jiné starosti. Už druhou sezonu hraje první ligu a navíc řeší finanční krizi. Vedení Slavie chce snížit náklady, chystá se uvolňovat hráče. Na zatím poslední utkání hokejisté „áčka“ neodjeli s tím, že jsou nemocní. Zápas tak odehrál juniorský tým, který nastoupil v jednom dni ke dvěma duelům a prohrál 0:13.