Pastrňák rozhodl v prodloužení o výhře Bostonu nad Torontem, Gudas se porval

David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře Bostonu 2:1 nad Torontem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Radko Gudas přispěl asistencí k vítězství Floridy 7:2 nad Ottawou a navíc se v utkání porval. Vítek Vaněček zastavil 16 střel a dovedl New Jersey k výhře 8:1 nad Columbusem.

Toronto vedlo od 32. minuty brankou Sama Laffertyho, za Boston vyrovnal Charlie Coyle v čase 51.32. V prodloužení domácí nevyužili přesilovou hru, ale pár sekund po jejím vypršení se prosadil Pastrňák střelou bez přípravy zpoza levého kruhu.

Havířovský rodák vstřelil 57. branku sezony, přičemž v posledních 11 utkáních si udržuje průměr gól na zápas.

Pastrňák zařídil Bostonu, jemuž chyběl David Krejčí kvůli problémům v dolní části těla, 61. výhru v ročníku. Lídr NHL může v příštím utkání vyrovnat rekord soutěže v počtu vítězství v základní části, ve které mu schází odehrát ještě čtyři duely.

Florida rozhodla zápas v prostřední části, ve které odskočila z 2:0 na 7:1. Gudas si připsal druhou asistenci u šesté branky, kterou střelil z úniku Nick Cousins.

Český obránce nenechal za stavu 3:1 bez povšimnutí ledovou spršku Patrice Browna na brankáře Alexe Lyona a ve rvačce měl nad hostujícím provokatérem navrch. Rozhodčí udělili v utkání celkem 166 trestných minut.

Hlavními strůjci výhry Floridy byli Lyon, který zneškodnil 56 střel, a obránce Brandon Montour (1+3). Panthers zůstávají ve Východní konferenci sedmí, ale na první nepostupovou příčku do play off mají náskok stále jen jednoho bodu, protože ve čtvrtek zvítězili New York Islanders i Pittsburgh.

Vaněček inkasoval jediný gól ve 32. minutě, když jej z dorážky překonal Joona Luoto a snížil na 1:3. Více ale český brankář nepovolil a New Jersey v rozmezí 37. až 50. minuty dalšími pěti trefami zvýraznilo výhru. O polovinu gólů se postaral Jack Hughes (2+2) a zdatně mu sekundoval Timo Meier (2+1).