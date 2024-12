Rulík nominoval na Švýcarské hry 12 mistrů světa. Euro Hockey Tour se zúčastní 7 hokejistů z Pardubic

Dvanáct hráčů, kteří získali letos zlato na mistrovství světa v Praze, zařadil trenér Radim Rulík do nominace hokejové reprezentace na Švýcarské hry. V kádru pro druhý turnaj seriálu Euro Hockey Tour není žádný nováček. Rulík zveřejnil sedmadvacetičlennou nominaci na čtvrteční tiskové konferenci v Praze. Aktualizováno Praha 12:03 5. 12. 2024 (Aktualizováno: 12:40 5. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentace | Foto: Michal Růžička, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

V týmu nechybí kapitán Roman Červenka, který stejně jako například Dominik Kubalík, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský či David Tomášek na prvním turnaji seriálu EHT chyběli. Sedláka s Tomáškem ale vyřadila zranění. Sedm hráčů mají v nominaci extraligové Pardubice.

„Podruhé hrajeme doma a chceme, abychom měli opravdu silný tým, proto jsme z Evropy vzali podle našeho mínění nejlepší hráče, které máme k dispozici,“ řekl Rulík a pochvaloval si, že oslovení hráči měli velký zájem obléct dres národního týmu. „Za což jsme my trenéři rádi. Hráči neodmítají a mají chuť se reprezentační akce zúčastnit,“ podotkl.

Národní tým se v Pardubicích sejde v následujícím složení, reprezentační dres oblékne hned dvanáct mistrů světa.



➡️ Výběr čítá sedmnáct jmen z české extraligy, pět útočníků ze švýcarské NLA, čtyři hráče z nejvyšší finské soutěže a jednoho ze švédské.



V kádru nyní není žádný nováček, podle Rulíka se to ale ještě může změnit. I v minulosti totiž musel kádr ze zdravotních důvodů měnit. Už z nominace musel z tohoto důvodů vyřadit Jana Ščotku, Mariana Adámka a fit není ani Ondřej Kaše. „Nechci to úplně specifikovat, protože hraje, ale v reprezentační přestávce se potřebuje dát zdravotně do pořádku,“ řekl kouč.

Sedm hokejistů Pardubic

Hned sedm hráčů mají v nominaci Pardubice. „Komunikoval jsem o tom s trenérem (Dynama) a (generální manažer) Jirka Šlégr byl ve spojení s vedením Pardubic. A jejich počet? Jeden aspekt je, že hrajeme v Pardubicích, což hrálo roli. Druhý je skutečnost, že pro týmy, které nehrají Ligu mistrů, je pauza docela dlouhá. Skoro dva týdny,“ poukázal Rulík na fakt, že v Česku se extraliga po reprezentační přestávce opět rozběhne až 19. a 20. prosince.

Dalším důvodem je, že Východočeši výrazně posilují a získali například Červenku, Jiřího Smejkala nebo Jáchyma Kondelíka. „Kdyby byli klubem jako v minulé sezoně, nebylo by to číslo tak vysoké,“ pousmál se reprezentační kouč. Zároveň poukázal na skutečnost, že se vedení národního týmu snaží hráče nepřetěžovat a většina z nich odehraje jen dva zápasy.

Národní tým se sejde v pondělí v Pardubicích, kde ve čtvrtek nastoupí od 17.30 proti Finsku. Následně se hokejisté přesunou do Fribourgu. V sobotu se utkají s domácí reprezentaci a v neděli zakončí turnaj soubojem se Švédskem. Po první akci EHT má Česko šest bodů.

„Jsem strašně rád, že začínáme v Pardubicích, protože Dynamo má jedno z největších hřišť v extralize a mistrovství světa se bude hrát na hřišti 60 na 30 (metrů), což je oproti Praze velký rozměr,“ podotkl Rulík. Na květnovém MS se hrálo na kluzišti menších zámořských rozměrů.