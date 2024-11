ŽIVĚ: Čeští hokejisté v druhém duelu na Karjala Cupu hostí Finsko. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Čeští hokejisté nastoupili na Karjala Cupu k druhému utkání. Po úvodní výhře 5:2 nad Švédskem vyzvali v Helsinkách domácí Finsko. Svěřenci trenéra Radima Rulíka utkání rozehrají v 16 hodin, duel v přímém přenosu odvysílá stanice Radiožurnál Sport. Aktualizujeme Helsinky 15:00 9. 11. 2024 (Aktualizováno: 16:04 9. 11. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté nastoupí v druhém duelu na Karjala Cupu proti Finsku | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Do branky českého týmu se postavil Jakub Málek, který chytá ve finské nejvyšší soutěži za Ilves Tampere. „Je to pro mě speciální, protože ve Finsku už nějaký ten rok hraji. Je dobré, když můžu hrát na kluzištích, které dobře znám. Může to pro mě být výhoda, ale také nemusí,“ uvědomuje si Jakub Málek, který bude při druhém utkání na Karjala Cupu hájit českou svatyni.

Hokejisté Finska v úvodním duelu Euro Hockey Tour porazili 3:2 po prodloužení Švýcarsko a nyní budou chtít na domácí půdě zdolat i výběr kouče Radima Rulíka. Poslední vzájemný duel Finů a Čechů skončil na letošním mistrovství světa v Praze vítězstvím českého výběru 1:0 po samostatných nájezdech.

Tomáš Plekanec potvrdil, že do brány nastoupí Jakub Málek. Jakým stylem se budou chtít Češi proti domácím Finům prezentovat? pic.twitter.com/hUJCKztXLd — Český hokej (@czehockey) November 9, 2024