Zahráli velmi obětavě, chválí českou defenzivu trenér Rulík. Obránci Gazda a Pyrochta navíc přidali tři góly

„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří dneska přišli, vytvořili nám tady skvělou atmosféru. Věřím, že se jim náš hokej líbil, já jsem si to tady osobně hrozně užil, zápas mě strašně bavil. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ těšilo kapitána národního týmu Jakuba Fleka, který gólem do prázdné branky pečetil výhru 5:2.

Český tým potěšil famózním vstupem do utkání. V první třetině měl jasnou převahu a vedl po ní 3:0. Možná ještě cennější bylo ale to, že přestože ve druhé části byli Švédové jasně lepší, skončila prostřední část 1:1.

„Cením si toho hodně. A pak si cením toho, že se to ve třetí třetině zase srovnalo a nebylo to jako v té druhé, dokázali jsme na to zareagovat. Není to jen o ofenzivě a síle na puku, ale i o defenzivě, musí to být vyvážené. A v defenzivě si myslím zahráli hráči velmi obětavě,“ hodnotil utkání Radim Rulík. Ke kvalitní defenzivě přidali čeští obránci i výtečnou střelu, zejména obraná dvojice Pyrochta a Gazda. První dal jednu branku a druhý dokonce dvě.

„Loni jsme začínali také spolu a úplně nám to nevyšlo. Jsem rád, že jsme si dneska vyhověli a snad na ten výkon navážeme,“ věří Daniel Gazda.

Navazovat se dá v sezoně na víc věcí. Třeba na to, že český tým zahájil letošní sezonu úplně stejně jako tu minulou, zlatou, výhrou nad Švédskem 5:2.

„Vzpomněl jsem si na to hned po zápase, že první zápas loni jsme sezonu začínali také se Švédskem. Byl stejný výsledek, prakticky stejná první třetina, kdy jsme na ně vlétli. Kdyby sezona národního týmu dopadla stejně jako loni, tak bych se asi nezlobil,“ usmívá se Jakub Flek.

Loni Češi Karjala Cup celý vyhráli. K zopakování musí uspět o víkendu v Helsinkách, kde v sobotu nastoupí proti domácímu výběru a v neděli proti Švýcarsku.