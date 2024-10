Nylander řídil výhru hokejistů Toronta nad Tampou Bay, Kämpf nebodoval

Hokejisté Tampy Bay prohráli v Torontu 2:5 a utrpěli druhou porážku v nové sezoně NHL. Vítězství Maple Leafs řídil švédský útočník William Nylander, který dal dva góly a na jeden přihrál. Český útočník David Kämpf vyšel bodově naprázdno. New York 8:51 22. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Tampy Bay prohráli v Torontu 2:5 | Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images | Zdroj: Reuters

Nylander měl zásadní podíl na vedení 4:1, které už ve 30. minutě vyhnalo z branky Tampy Bay Andreje Vasilevského. Skvělou druhou třetinu Toronta, které v ní nasázelo čtyři branky, uzavřel Matthew Knies, jenž v čase 34:02 zvýšil už na 5:1.

„Skvěle jsme začali. Tampa v závěru první třetiny vyrovnala, ale nás to nerozhodilo a dál jsme hráli rychlý hokej s řadou přečíslení, čímž jsme jim zatápěli. Skvěle jsme bránili oslabení a podržel nás gólman Stolarz,“ řekl Nylander.

Stolarz i v pátém zápase, do kterého v sezoně naskočil, udržel úspěšnost zákroků nad 91 procent. Proti Tampě Bay zlikvidoval 32 střeleckých pokusů a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

„Je to o tom každodenní prací získat jistotu a sebevědomí. S trenérem gólmanů pracuji na spoustě věcí, kromě toho ale nepodceňuji ani odpočinek a snažím se starat se o své tělo. Prostě chci z téhle příležitosti vytěžit co nejvíc,“ uvedl gólman, který do Toronta přišel z Floridy a odchytal pět ze šesti dosavadních zápasů Maple Leafs.

Zatímco Stolarz vychytal Torontu čtvrtou výhru v sezoně, Vasilevskij se v brance Lightning zápasem protrápil. Inkasoval čtyři branky z 14 střel.

Před gólem Austona Matthewse v úvodu druhé třetiny zkušenému gólmanovi vypadla z výstroje jednoduchá střela a americký kanonýr měl na brankovišti snadnou pozici. Při gólu na 3:1 si Vasilevskij nepohlídal mezeru mezi betony a chybu v jeho postoji odhalil střílející Nylander.

„Myslím si, že zápasy, ve kterých jsem ho za naši dlouhou společnou kariéru vystřídal, bych spočítal na prstech jedné ruky. Dnes to ale byl jeden z nich. Vycítil jsem, že si potřebuje odpočinout,“ řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Toronto - Tampa Bay.5:2 (1:1, 4:0, 0:1) Branky: 4. a 28. Nylander, 22. Matthews, 30. Pacioretty, 35. Knies - 16. Paul, 55. Point.