‚Krutý výsledek,‘ smutní po první domácí prohře Varaďa. Pešán s Fillipim chválí organizovanost

Hokejisté Liberce potvrdili svou dobrou formu a pohodu i na ledě vedoucích Pardubic. V zápasu 20. kola dokázali jako první tým v tomto ročníku naplno bodovat na ledě lídra tabulky. Rozhodující branku dali hosté v 60. minutě kdy se individuálně prosadil Tomáš Filippi. Severočeši tak porazili Dynamo i podruhé v této sezoně. Poslechněte si ohlasy trenérů i hráčů obou týmů.

Pardubičtí do zápasu vstoupili hodně aktivně a svého soupeře hlavně v první třetině jasně přestříleli. Produktivita ale vázla, skvěle zachytal gólman Král. Když už to vypadalo, že zápas půjde do prodloužení, rozhodl 53 sekund před koncem Filippi. Východočeši tak poprvé doma před svými fanoušky nebodovali.

„Výsledek je pro nás krutý, průběh byl lepší než ukazuje konečný výsledek. My jsme lacině inkasovali všechny tři branky, byly po individuálních chybách, to se v hokeji stane. Soupeř dneska hrál velmi slušně. Dali jsme tomu hodně, bohužel jsme za nula bodů. Hodíme to za hlavu a jdeme dál,“ pokračuje hlavní trenér Dynama Václav Varaďa.

A stejný pohled na věc měl i střelec jednoho z pardubických gólů Tomáš Hyka. Po jedné porážce říká, že není potřeba panikařit. „Samozřejmě to bolí, protože jsme měli šance abychom zápas zlomili a vyhráli. Byl to zápas o jednom gólu a štěstí se přiklonilo na jejich stranu.“

Opticky měly v zápasu převahu Pardubice, ale liberečtí přijeli dobře takticky připravení a svého plánu se drželi.

„I když jsme většinu času odehráli ve svém pásmu, tak jsme hráli organizovaně a velké šance domácích pochytal vynikající Daniel Král v bráně. Kromě posledního gólu Fillipiho rozhodla i naše šťastná trefa na 2:2 z nulového úhlu. Vírou a bojovností jsme zápas dotlačili do vítězného konce“, dodává hlavní trenér libereckých hokejistů Filip Pešán.

V závěru třetí třetiny měli pardubičtí dvě přesilovky, obě ale hosté dokázali ubránit. A bylo to způsobené i tím, že se snažili pardubické útočníky tlačit hlavně do rohů z nebezpečného před brankového prostoru. A pak už stačilo si počkat jen na chybu, která skutečně přišla a Tomáš Filippi ji stoprocentně využil.

„Vypadalo to, že jsme pod tlakem, ale hráči Pardubic rotovali po rozích a tam nám moc nevadí, tam nebezpeční nejsou. My jsme se soustředili na to je nepouštět před bránu, co se nám dařilo. Když už přišla nějaká střela, tak to bylo zblokované nebo to měl King (Daniel Král) v bráně. Opticky jsme pod tlakem byli, ale moc gólových šancí na zdraví neměli,“ řekl po výhře na ledě pardubického Dynama liberecký útočník Tomáš Filippi.

