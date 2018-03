Tomáš Hyka

13. 1. 2013 |Pavel Petr, Jakub Marek |Hokej

Hokejová dvacítka absolvovala cestu z daleké Ufy do Prahy. S pátým místem ze světového šampionátu a vědomím, že hráči jen minimum času stráví doma a pak se rozjedou do svých klubů. Platí to i o Tomáši Hykovi. Na turnaji vstřelil tři góly a spolu s Dmitrijem Jaškinem a Tomášem Hertlem tvořil údernou první útočnou formaci.