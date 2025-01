‚Víme, že to můžeme uhrát.‘ Hokejistky do 18 let zabojují o medaile, v semifinále se utkají s Kanadou

České hokejistky do 18 let si na světovém šampionátu zahrají o medaile. Obhájkyně stříbra porazily ve čtvrtfinále domácí Finky 6:0 i díky dvěma trefám v početních nevýhodách v závěrečné třetině. V sobotu je čeká duel s favorizovanými Kanaďankami, se kterými už jednou prohrály ve skupině 0:5 Vantaa (Finsko) 20:31 10. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hokejistky do 18 let porazily ve čtvrtfinále mistrovství světa Finky 6:0 | Foto: Jussi Nukari | Zdroj: Shutterstock Editorial / Profimedia

„Chceme dát gól z každého oslabení, ale to není pořád možné. Včera (ve čtvrtek) to tak vyšlo. Finky se pořád dožadovaly přesilovky, a když ji dostaly, tak se nám povedlo dvakrát skórovat a zápas jsme zlomili,“ popisoval na Radiožurnálu Sport trenér českých juniorek Dušan Andrašovský.

České hokejistky do 18 let postoupily na mistrovství světa do semifinále poté, co deklasovaly domácí Finky 6:0 i díky dvěma gólům v oslabeních

Góly Viktorie Jílkové a Andrey Kantorové v oslabeních v úvodních sedmi minutách závěrečné části definitivně zlomily jakýkoliv odpor Finek. Podle Andrašovského pomohlo Češkám k vysokému vítězství 6:0 i to, že se domácímu výběru na turnaji příliš nedařilo a na tribunách haly ve městě Vantaa proto neměl ani ve čtvrtfinále mistrovství světa příliš velkou podporu.

„Holky jsme připravili na to, že budou hrát před plným hledištěm a nakonec tam tolik lidí nebylo. Nakonec pár rodičů, kteří přijeli, vytvořili takovou atmosféru i pro naše holky, že se v zápase cítily bezpečně a bylo to fajn. Dobře se s tím vyrovnaly,“ popsal.

„Ta výhra byla jednoznačná, až mi bylo Finek líto. S těmi trenéry máme dobré vztahy a po zápase byli úplně zlomení, že neví co s tím, že je jejich budoucnost ohrožená,“ doplnil Andrašovský, který si naopak svou pozicí kouče českých hokejistek do 18 let může být jistý.

Loni dovedl národní tým k historickému stříbru a teď s ním po roce znovu sahá po dalším medailovém úspěchu. V semifinále se Češky utkají s Kanadou, které na závěr skupiny podlehly 0:5.

„Jsme schopní to udělat, ale samozřejmě musíme být realisti. Porážet Kanadu není úplně jednoduchá záležitost. Hlavně v ženském hokeji jsou zatím Kanada a Amerika někde jinde, než jsme my. Ale loni se nám to podařilo. Tam jsme první zápas prohráli 8:1, teď 5:0, tak si myslím, že jsme na dobré cestě. Věřím, že tam holky nechají srdce a zítra (v sobotu) opět překvapí,“ doufá Andrašovský.

„Je to určitě motivace. Je super, že tady máme hodně hráček, co už bylo minulý rok. Víme, jaký je to ze semifinále pocit a víme, že jak jsme hrály proti Kanadě, že to můžeme uhrát, že jsou hratelné. Je to super pocit, i po tom minulém roce, že můžeme jít ještě výš a ještě se o to snažit poprat,“ doplnila Linda Vocetková v rozhovoru na youtubovém kanálu českého hokeje.

Semifinále mistrovství světa mezi českými a kanadskými hráčkami do 18 let začne v sobotu ve Vantaa v 17.30.