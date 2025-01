Klobouk dolů před Edou, chválil kapitána hokejistů trenér Augusta. Hráči podle něj drželi jako tým

Hokejová reprezentace získala bronz na mistrovství světa. Utkání rozhodla až 14. série nájezdů a v ní úspěšný český kapitán Eduard Šalé.

„Vím, že je to v uvozovkách jen bronz, ale tahle skupina si ho hrozně moc zasloužila. Velice tvrdě pracovali, drželi pohromadě jako tým, podařilo se nám to dobře poskládat a hráči za to byli odměnění. My jsme odměnění za to, že jsme s nimi mohli být a mohli to s nimi prožít,“ je pyšný trenér národního týmu Patrik Augusta po třetí medaili juniorské reprezentace v řadě - u všech byl jeden stejný hráč.

Tedy současný kapitán a muž, který zápas o bronz i rozhodl - Eduard Šalé.

„Klobouk dolů před Edou, protože on je v tuhle chvíli snad jediný hráč ve dvacítkách, který udělal tři medaile v řadě. Já mu to říkal i před zápasem, jako součást motivační řeči před celým mužstvem a on si to uhrál. Dal gól, když musel a pak dal ten rozhodující gól,“ dodal kouč.

Ve 14. sérii nájezdů udělal Eduard Šalé kličku do bekhendu, která mu vyšla. Byl to jeho celkem pátý nájezd v rozstřelu, úvodní tři nedal, díky proměněným posledním dvěma mají Češi bronz.

„Jak jsem naskočil na led, tak jsem byl trochu vyklepaný, ale jakmile jsem dal ten gól a srovnal jsem, tak jsem věděl, že další nájezd dám stoprocentně. Bylo to těžké, měl jsem tam nějaké šance v prodloužení, to už se mohlo rozhodnout, ale nájezdy jsou 50 na 50. Hraboš to tam výborně zavřel a já věděl, že je to na mě, že to musím rozhodnout. Udělal jsem to, co umím,“ říkal pro hokej.cz kapitán národního týmu Eduard Šalé.

