Udělám cokoliv, aby se tým zvedl, nevzdává se kouč trápícího se Liberce Pešán. Končit zatím nehodlá

Dlouhodobě mimo hru byl po návratu ze zámoří obránce Radim Šimek, k dispozici není Michal Bulíř. Chyběli také Vojtěch Budík, Jaromír Pérez nebo kapitán Tomáš Filippi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co si o krizi hokejového Liberce myslí trenér Filip Pešán

„Vymlouvat se na to samozřejmě nejde. Že se vrátí hráč z marodky, ale neznamená, že hned začne hrát dobře. Nečekáme zázraky ani od Michala Bulíře, i kdyby nastoupil v Třinci, takže to není lehké. Na týmu je křeč. Je na něm vidět snaha, ale kotouče se neodráží, jak by měly a není to náhoda,“ říká kouč Liberce Filip Pešán.

Jednou z možností je výměna hráčů s jinými kluby. Vnímá ale, že do té se, s ohledem na liberecké postavení v tabulce, nikdo nehrne. S klidnou hlavou proto rozhodně neusíná.

„Nemá cenu se bavit o mojí pozici, jde o celou organizaci. Ta je v problémech a musíme udělat cokoliv, abychom se dostali nahoru,“ nemyslí si liberecký trenér, že by špatné postavení týmu šlo jen za ním.

Kromě možné hráčské výměny může být na místě také případná změna v realizačním týmu. A například Pešánovo odvolání.

„Myšlenky na to, že bych nabídl rezignaci, určitě v hlavě mám, i majitel klubu si s tou myšlenkou minimálně hraje. Situace je taková, že možná by to pár hráčům rozvázalo nohy, ale pořád si myslím, že tým se musí zvednout nějakým příchodem nebo jinou změnou než tou, o které mluvíte. A kdyby to byla změna, která by pomohla, tak bych ji určitě udělal,“ nemyslí si kouč Bílých Tygrů, že by se jeho odvoláním něco změnilo.

Jisté je, že v trenérské profesi je v ohrožení prakticky každý. To prostě ke sportu patří.

„Samozřejmě chci udělat pro to, aby se tým zvedl, cokoliv bude platné. A kdybych cítil, že tým za mnou nejde nebo se mnou má nějaký problém, tak bych to byl býval udělal. Ale to necítím. Myslím, že zranění v kombinaci s křečí, kterou teď máme, jsou ten důvod. Teď se začnou, doufejme, vracet nejen zranění hráče, ale i kluci, co byli zranění, tak se začnou dostávat do větší pohody a otočí se to,“ věří Pešán v postupné zlepšení týmu.

První krok k nápravě může liberecký tým udělat v úterním zápase na ledě Třince. Kouč přiznává, že pohled na tabulku ho straší. Bílí Tygři na předposlední Kladno ztrácí čtyři body.

„Baráž, která byla sice před naší úspěšnou érou, máme pořád všichni, co jsme u toho byli, v hlavě a je to velký strašák,“ přiznal kouč Bílých Tygrů k aktuální situaci a poslednímu místu tabulky.