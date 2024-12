Vyřval jsem se ve výtahu, abych se uklidnil, popisoval asistent trenéra Varů emoce po duelu s Hradcem

Hokejisté Karlových Varů podlehli ve 30. kole Tipsport extraligy Hradci Králové 1:3. Zápas se dohrával hned s několika hráči na trestné lavici. Místo gólů totiž byly v závěru vidět spíš fauly a bitky. Karlovy Vary 15:06 29. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V utkání 30. kola Tipsport extraligy mezi Karlovými Vary a Hradcem Králové bylo k vidění plno bitek a šarvátek | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Je to dobře a k hokeji to patří. Kdyby se písklo a všichni odjeli s hlavou skloněnou, tak by to diváky nebavilo. Emoce k hokeji patří,“ myslí si gólman Hradce Králové Filip Novotný.

Právě před jeho brankou se odehrávala většina tvrdých soubojů. Karlovy Vary se totiž hnaly za snížením náskoku soupeře, který jim v tom ale chtěl zabránit i za cenu faulů.

„Každý bojuje o body a nikdo je nechce dát zadarmo. Bylo to asi trochu nepřiměřené, ale rozhodčí to tak bohužel vyhodnotili. Nemůžeme s tím nic udělat,“ říkal trochu zklamaně Ondřej Procházka se šrámem na obličeji.

Vyklidněný Moravec

Před brankou totiž dostal krosček přímo do obličeje, stejně jako o pár vteřin později jeho spoluhráč Černoch. Pak přišly i další bitky. Vyloučení sice přišla, ale většinou na obou stranách.

„Když jsem jel výtahem ze spodního patra, tak jsem se vyřval, abych se uklidnil a neřekl pak něco, co by poškodilo i klub. Co se dělo na ledě, tak to neovlivníme. Možná jsme někdy byli zbytečně vzteklí, ale to tak někdy je. Všichni to vidí i na kostce nad ledem, ale stejně s tím nic neuděláte. Pravomoce nemáme, takže dál se k tomu nechci vyjadřovat,“ říkal po utkání jeden z trenérů Energie David Moravec vědom si toho, že je stále v platnosti zákaz vyjadřování se k rozhodčím v den zápasu.

„Člověk si na to zvykl a musel se přizpůsobit. Na jednu stranu je to dobře, protože kdybychom na ně hulákali všichni a pomalu vraždili, tak by to nešlo. Metr je dobře nastavený a ochrana rozhodčích nějaká je,“ říká zkušený brankář Východočechů Filip Novotný.

O tom, jestli rozhodčí zvládli utkání, nebo se v něm dopustili chyb, popřípadě jakých, se tak fanoušci dozví až s odstupem a to od komise rozhodčích. Své si řekne i disciplinární komise, která bude moci dodatečně řešit i zákroky, které nebyly v utkání potrestány. Podnětů bude mít z utkání Energie s Moutfieldem dost.

