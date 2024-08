Je to sen a já se ještě neprobudil. Když člověk dře, úspěch se dostaví, říká bronzový kordista Beran

Kordisté Jakub Jurka, Martin Rubeš, Jiří Beran a Michal Čupr vybojovali bronz na olympijských hrách v soutěži týmů. V duelu o třetí místo porazili Češi domácí Francouze 43:41. Hlavní podíl na tom má Jakub Jurka. Ten v posledním zápase otočil vývoj skóre proti jednomu z nejlepších kordistů světa Yannicku Borelovi. Bronzovou radost měl i Jiří Beran, pro něhož to byl poslední zápas kariéry Paříž 8:59 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Beran slaví na závěr své kariéry olympijský bronz | Foto: Albert Gea | Zdroj: Reuters

„Vůbec jsem si to nepřipouštěl. Jenom jsem si našel takové červené tlačítko, které mají u sebe rozhodčí, a jen čekal, než to zhasne, což znamená, že zápas může pokračovat. Celou dobu jsem vnímal jen to,“ popsal Jurka, na co se během rozhodujícího zápasu soustředil.

Kordista, díky kterému Češi zápas otočili v posledním kole, prozradil, že na soupeřích byla patrná nervozita. „Rozsypali se. Na jejich projevu a řeči těla jsme viděli, že to nejsou ti Francouzi, se kterým jsme bojovali v Gruzii, kde jsme kvalifikovali na olympiádu. Tam nás úplně deklasovali, ale teď jsme viděli, že se to dá. Nezlomili nás,“ řekl Jurka, který stejným způsobem táhl český tým i v předchozích duelech s Italy a Japonci, se kterými jedinými to nevyšlo.

Bronzoví kordisté | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Rozlučka s kariérou

„Tohle se na světových planších tolikrát nevidí, aby někdo předvedl takový výkon. A ještě proti Yannicku Borelovi, co dodat,“ byl skoro až dojatý nejzkušenější český šermíř Jiří Beran, pro kterého to byl ve 42 letech poslední zápas kariéry.

„Je to neskutečné. Myslím, že to je sen, že jsem se ještě neprobudil. Když jsem ráno nastupoval, říkal jsem si, že začneme, jako bychom byli osmý, a budeme stoupat výš a výš a zkusíme to dotáhnout co nejdál. Itálie, Japonsko a teď jsme dali Francouze. Je to z oblasti snů,“ vyprávěl dojatě Beran.

„Mám takovou zásadu, že když člověk maká, úspěch se dostaví buď dřív nebo později. A mně se dostavil ve 42 letech, takže jsem důkazem toho, že to jde. Když člověk dře a dře a maká, doopravdy to jednou přijde. Jsem rád, že to přišlo s touhle partou,“ pochvaloval si nyní už vysloužilý kordista.