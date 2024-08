‚Myslel jsem, že je to něco z moře.‘ Maskotem olympijských her v Paříži je Frygická čapka

Žádné olympijské hry by se dnes už neobešly bez maskotů. Při minulých hrách to často bývaly postavičky zvířat. Třeba na olympiádě v Los Angeles v roce 1984 to byl orel Sam. V Riu de Janeiru před osmi lety to byla zase postavička jménem Vinicus, která představovala hned několik zvířat najednou. Organizátoři olympijských her ve Francii si však raději vybrali červenou revoluční čapku.

