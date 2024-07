Na olympiádě psychika funguje jinak. Medaile by byla třešnička na dortu, říká vodní slalomářka Galušková

Kajakářka Antonie Galušková se připravuje na své první olympijské hry. Ty začnou v Paříži 26. července. Česká vodní slalomářka do nich vstoupí hned den po slavnostním zahájení, kdy pojede kvalifikaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co o své cestě na olympijské hry říká vodní slalomářka Antonie Galušková

„Popravdě jsem si ani neuvědomila, že toho je tolik. Když jsem to sepisovala, skoro jsem se rozbrečela,“ říká Galušková k rekapitulaci své dosavadní kariéry. Ve 23 letech je dvojnásobnou juniorskou mistryní světa a mistryní Evropy do 23 let. To vše ve vodním slalomu na divoké vodě.

Když se kvalifikovala na olympijské hry v Paříži, na sociální síť Instagram přidala svou fotku v dětském věku na kajaku a napsala k ní „Mami, tati, já to dokázala“. Rodičům prý vděčí za vše.

„Bez rodičů bych zaprvé nebyla na světě a zadruhé bych nebyla tam, kde jsem, protože táta mi obětoval většinu svého volného času na trénincích, na soustředěních, na závodech. To stejné máma, když za námi jezdila. Udělali mi podmínky, díky kterým jsem tam, kde teď jsem,“ děkuje rodičům Galušková.

Máme nejlepší podmínky a trenéry na světě, pochvaluje si kajakářka Galušková Číst článek

Psychická odolnost z letadla

Vodní slalomářka se ve volném čase ráda věnuje aeroplánům. Na ČVUT studuje obor Technologie údržby letadel. Nejen ve vzduchu je potřeba mít pevnou psychiku. Hlavně tu by si ráda přenesla na olympijský vodní kanál.

„Nepo**lat se z toho. Říkal to i Lukáš Rohan a myslím, že je to hodně důležité, protože olympiáda je úplně jiný závod, psychika funguje úplně jinak. Pro mě bude důležité zajet minimálně tři slušné jízdy, za které na sebe budu pyšná. Věřím, že z toho může být i hezké umístnění,“ doufá.

Následně Galušková přidala i konkrétnější představy o umístění. „Finále by bylo krásné, být do top pětky by bylo krásné. A když z toho bude medaile, to bude úplná třešnička na dortu,“ přeje si kajakářka Galušková. Na olympijských hrách v Paříži se představí už 27. července v rámci dvou kvalifikací.