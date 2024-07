Finálová střelnice zamává s každým, říká k neúspěšné kvalifikaci na závod dvojic lukostřelkyně Horáčková

Poslední hodiny zbývají do slavnostního zahájení letních olympijských her ve Francii, ale první čeští sportovci už mají část svých soutěží za sebou. Jde o lukostřelce Marii Horáčkovou a Adama Li, kterým se ale kvalifikace v areálu majestátní pařížské Invalidovny moc nepovedla. Paříž 9:58 26. 7. 2024 (Aktualizováno: 10:13 26. 7. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva lukostřelkyně Marie Horáčková, střelec Jiří Lipták, lukostřelec Adam Li a střelec Jiří Přívratský převzali volnočasovou olympijskou kolekci pro letní olympijské hry v Paříži. Od té určené pro slavnostní nástup se poměrně liší | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Profimedia

Tětivy luků jednotlivých závodníků posílaly šípy do 70metrové vzdálenosti a po své kvalifikaci doufala mistryně světa Marie Horáčková, že se Adamovi Li bude dařit i kvůli možnému souboji o postup do play-off smíšených dvojic. Češi se ale nakonec mezi 16 smíšených týmů do vyřazovacích bojů nedostali.

ONLINE: Vlajkonoši české výpravy jsou Horáčková a Krpálek, slavnostní zahájení je na programu večer Číst článek

„Taky to tam asi hrálo roli, ta přemíra snahy tam byla velká,“ pokyvoval zklamaně hlavou Li, který nastřílel ještě o 24 bodů méně než Horáčková, už tedy v jiných, mnohem teplejších podmínkách. Oba se ale můžou těšit na individuální play-off.

„Finálová střelnice s každým zamává úplně jinak. Ne každý, kdo tady závodí, někdy soutěžil na finálové střelnici, takže pro někoho to může být premiéra. Dveře jsou otevřené, věřím, že to bude dobré,“ řekla Horáčková, která skončila v kvalifikaci 31., Adam Li byl 61. Horáčková bude večer navíc vlajkonoškou české výpravy na slavnostním zahájení společně s judistou Lukášem Krpálkem.

Odstartováno! Vlajkonoška Marie Horáčková vstoupila do rozřazovací soutěže 31. místem. Pokračuje ve středu. #olympijskytym #Paris2024 pic.twitter.com/wPvLoKdgkE — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 25, 2024

„Moc se na to těším a jsem ráda, že nám čeští sportovci dali důvěru, abychom ten průvod uvedli. Doufám, že to všem otevře dobré brány do jejich sportovních klání,“ mluví s nadšením lukostřelkyně Horáčková o své výjimečné roli při extrémně sledovaném ceremoniálu na řece Seině.

Oba lukostřelci už znají soupeře pro play-off. Horáčková nastoupí proti Uzbekistánce Ziyodakhon Abdusattorové, Li proti Dhiru Bommadevaraovi z Indie.