‚Chceme vidět box v programu v LA.‘ Mezinárodní olympijský výbor hledá nového pořadatele

Box potřebuje nový celosvětový řídící orgán, aby se znovu objevil v programu olympijských her. Na tiskové konferenci v Paříži to v úterý řekl mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams. MOV loni vyloučil ze svých řad Mezinárodní boxerskou asociaci (IBA), protože neprovedla požadované reformy. Olympijský turnaj řídí stejně jako před třemi roky v Tokiu sám. V programu příštích her v roce 2028 box zatím chybí.

