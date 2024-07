‚Osm kilo se shodit dá, patnáct už je hloupost.‘ Krpálek se v Paříži představí v jiné kategorii, než chtěl

Do projektu Radiožurnálu Olympijský rok, který mapuje přípravu českých sportovců před hrami v Paříži, se už potřetí zapojil i dvojnásobný olympijský vítěz. Český judista dlouho uvažoval o tom, že by se na hry do Paříže tentokrát kvalifikoval v obou nejtěžších hmotnostních kategoriích. Nakonec se rozhodl startovat ve váze nad 100 kilogramů.

„Když jsem vstupoval do váhovky do 100 kilo, váha se mi pohybovala někde kolem 108 až 109 kilo. Nebyl žádný problém do toho vstoupit. Jenomže člověk to shodil jednou, dvakrát, třikrát a najednou po třetím shozu tělo zareagovalo tak, že už nechce. A najednou váha vyskočila na 116 až 117 kilo. S tím už se hrozně těžko pracuje,“ popisuje.

Pro lepší představu přidává Krpálek konkrétní příklad jednoho ze závodů v druhé polovině roku 2023. Ten mu totiž zůstává i teď v živé paměti.

„V sobotu večer jsem měl vážení. Navážil jsem 100 kilo, v neděli ráno 108,5 a v pondělí ráno 115,5. Takže bylo vidět, že tělo bylo v extrému, a to nechci. Nechci k tomu ani nějakým způsobem motivovat mladé, aby hubnuli. Když má člověk osm kilo nadváhu, dá se to. Ale když má patnáct, je hloupost to shazovat,“ říká upřímně Krpálek.

Nejlehčí vítěz mezi nejtěžšími

Na olympiádě v Tokiu český judista zápasil s váhou 109 kilogramů. Stal se tak nejlehčím vítězem kategorie nad 100 kilogramů v historii. To byl důvod, proč začal uvažovat o startu v nižší váhové kategorii.

„Byl to důvod, proč jsem nad tím začal uvažovat. Po olympiádě mi to narušila dovolená, kde jsem se dostal na 121 kilo, udělal jsem si svůj osobáček. Nicméně potom šla váha zase dolů, když jsem začal trénovat,“ přiznává.

V lehčí váhové kategorii Krpálek uspěl ve dvou kvalifikačních turnajích. „V roce 2023 jsem znovu vstoupil do váhovky pod 100 kilo. A očividně to šlo, protože se mi podařilo dvěma turnaji najednou přiblížit k olympijské kvalifikaci. I teď vím, že dostat se na olympiádu ve stovce by šlo. Stačilo by udělat jedno finále na Grand Prix nebo grandslamu a byl bych tam,“ vypočítává Krpálek.

Nakonec se judista rozhodl, že kvalifikaci na olympijské hry dokončí pouze v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů. Může se tak zdát, že toto rozhodnutí mělo přijít dřív a že shazování do nižší váhy stálo Krpálka na cestě do Paříže zbytečně moc sil.

„Vždycky, když jsem měl shoz, a hned na dalším turnaji šel těžkou, cítil jsem se extrémně silně. Od té doby si týden před turnajem v těžké váze dávám tři až čtyři dny čistě na bílkovině a potom zase nahodím zpátky sacharidy a cítím se skvěle. Udělal jsem shoz, zhubnul do stovky, a týden na to jsem vyhrál Grand Prix. Přišli jsme na věci, které teď zase zapojujeme, i když startuju jenom v těžké kategorii,“ popisuje.

Takže i přesto, že se Krpálek oproti svému původnímu plánu kvalifikoval na olympijské hry pouze v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů, přišel častým shazováním na způsob, jak se co nejlépe připravit na rozhodující závod sezony.