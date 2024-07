Šéf olympijské výpravy Doktor se při přípravách na Paříž nezastavil. Na sportovní akci roku se těší

Zazářil především na olympijských hrách 1996 v Atlantě, ale nyní bývalý reprezentant v rychlostní kanoistice Martin Doktor šéfuje české olympijské výpravě do Paříže. V projektu Olympijský rok s ním reportér Radiožurnálu Sport František Kuna sledoval inspekční cestu do francouzské metropole, ale také sondoval, co všechno je potřeba zařídit nejen sportovcům, ale i realizačnímu týmu před startem vrcholné akce. Praha 22:15 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf české výpravy na olympijských hrách v Paříži Martin Doktor | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Konání olympijských her v Paříži mě těší především díky tomu, že budou mít fanoušci snažší cestu se dostat na akci. Když by na to přišlo, tak v konečném důsledku můžou sednout do auta a přes noc jsou v Paříži. Od olympiády v Londýně máme konečně první Hry kousek,“ říká šéf české olympijské výpravy Martin Doktor.

Do Evropy se letní olympijské hry vrací po dvanácti letech. Po Londýně, kde se vrcholná akce konala v roce 2012, se totiž v dalších cyklech o cenné kovy bojovalo v Rio de Janeiru a Tokiu.

Lepší než Londýn?

„Paříž jednoznačně budeme všichni srovnávat s Londýnem. Francouzi sami tvrdí, že chtějí být lepší než Londýn. My v podstatě také. Každý český fanoušek, který se vydá na cestu do Paříže, tak nebude litovat, i kdyby se nedostal na žádnou soutěž. Dění v Českém domě bude stát za to,“ láká Doktor.

Dvojnásobný šampion z Atlanty v roce 1996 zažil olympijskou atmosféru ať už z pozice závodníka nebo funkcionáře několikrát, takže může jednotlivé akce srovnávat.

„Paříž bude jiná v tom, že hodně sportů bude přímo v centru města, kde vyrostou tribuny a dočasně tam budou vybudovány sportoviště. Těším se na to. Vím, že se ve Francii stávkuje skoro každý druhý den, ale olympiáda je tak velká a prospěšná akce, že si myslím, že to vezmou jako pozitivum. Zatím jsem nepotkal člověka, který by řekl něco proti olympijským hrám, ale je pravdou, že se pohybujeme v místech, kde to asi neuslyšíme. Mám pocit, že Pařížané se na to těší, tak uvidíme.“

Kde při přípravách před olympijskými hrami trávil Martin Doktor nejvíc času kromě zahraničních cest? Při jakém sportu si odpočine od všedních povinností? Kdy začal řešit vybavení olympijského domu?