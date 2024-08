Paříž se chystá na paralympioniky a mění sportoviště. Problémem je nedostatek bezbariérových stanic

Jednou z největších výzev organizátorů v případě olympijských her byla bezpečnost – a to pochopitelně platí i pro nadcházející paralympiádu.

Politici a organizátoři vnímali olympijské hry i paralympijské hry jako jeden celek, takže i paralympiádu doprovodí přísná bezpečnostní opatření. Na bezpečnost sportovců bude dohlížet na 25 tisíc policistů včetně speciálních zásahových oddílů a také deset tisíc pracovníků ochranky.

Některé zahraniční delegace budou mít zvýšený dohled. „Bezpečnost jednotlivých delegací, včetně izraelské, bude zajištěná stejně jako v případě olympijských her. Složky ministerstva vnitra budou 24 hodin denně chránit jak izraelské sportovce, tak i rozhodčí,“ potvrdil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin.

Podle francouzského ministerstva vnitra zatím bezpečnostní složky neregistrují aktuální hrozby a výhrůžky pro paralympijské hry.

Na zahajovací ceremoniál na náměstí Svornosti bude dohlížet na 15 tisíc policistů. Budou platit rozsáhlé uzavírky v centru Paříže podobně, jako tomu bylo během zahájení olympijských her.

Odlišná bude cesta paralympijské pochodně, která svoji pouť zahájí poblíž Londýna. Začne v neděli ve vesnici severně od britské metropole, pak pochodeň zamíří do Eurotunelu, kde si ji bude předávat dvanáct anglických a dvanáct francouzských sportovců, a potom bude následovat do zhruba 50 francouzských měst. Ve středu 28. srpna by měla dorazit do Paříže.

Bezbariérový přístup

Podobně jako před olympijskými hrami je v Paříži jedním z hlavních témat hromadná doprava. To je však jeden z méně lichotivých bodů paralympijských her. Když se Paříž ucházela o pořádání her, tak slibovala, že hromadnou dopravu zpřístupní i hendikepovaným, ale to se úplně nepodařilo.

Podle regionální správy městské hromadné dopravy je plně anebo částečně bezbariérových pouze 29 stanic metra, což je zhruba devět procent sítě metra. Politici často upozorňují na to, že pařížské metro je staré, protože bylo otevřeno v roce 1900.

Zítra po 17 dnech ve Francii skončí OH. Už za pár týdnů bude ale Paříž hostit paralympiádu. V předposledním díle OH zápisníku jsem natáčel se Sofyanem, hráčem 🇫🇷 basketbalové reprezentace na vozíku. Jaká jsou pravidla hry? A kvůli čemu kritizuje Paříž? @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/GwtssmaA0t — Martin Balucha (@MartinBalucha) August 10, 2024

Londýnské metro je ale ještě starší, a když Londýn pořádal olympijské hry v roce 2012, tak bezbariérových bylo zhruba 18 procent stanic metra, tedy dvakrát tolik.

Člen francouzské basketbalové reprezentace vozíčkářů Sofyanem Mehiaouim potvrdil, že je to bolest Paříže a že je město v tomto smyslu pozadu. Některé asociace doufají, že paralympiáda v tomto směru nastartuje nějaký pozitivní trend.

Měnit se musela sportoviště i v průběhu olympijských her. U stadionu pod Eiffelovou věží bylo 400 tun písku, protože se tam hrál beachvolejbalové zápasy. Písek bylo potřeba odvézt, protože tam nyní budou soutěžit paralympionici ve fotbale pro nevidomé.