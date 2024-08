Na paralympijské hry míří 33 českých sportovců. Lukostřelec Drahonínský už nakoupil barvy na vlasy

Necelý týden po konci olympijských her stále doznívá euforie díky olympijským výsledkům českých medailistů, například rychlostních kanoistů Martina Fuksy s Josefem Dostálem, nebo oštěpařky Nikoly Ogrodníkové.

Už za pár dní je ale vystřídají jména jako Adam Peška, David Drahonínský nebo Šárka Pultar Musilová, na konci srpna totiž odstartují Letní paralympijské hry.

„Držte palce i mým kolegům a nejen mě. Díky moc,“ vzkázal českým fanouškům lukostřelec David Drahonínský, který bude patřit k největším tuzemským medailovým nadějím.

Na minulých hrách v Tokiu totiž získal zlato a stříbro a postaral se o čtvrtinu českých cenných kovů.

„Budu zase jen trénovat, občas ležet na rehabilitačním lůžku a když bude volný čas, tak zase trénovat. Ještě si musím zabalit oblečení a kufry, abych nezapomněl ty dva luky, se kterými tam budu závodit, abych mohl Českou republiku úspěšně reprezentovat,“ dodal Drahonínský, který je pro příznivce dobře zapamatovatelný i díky účesu.

Vlasy si totiž barví podle české trikolory, a stejný účes, který občas doprovází i úsměvné historky, bude mít i v Paříži.

„Byl jsem minulý týden nakoupit barvy na hlavu a paní prodavačka se divila. Tak říkám, že jedu do Paříže, že je tam paralympiáda. Ona říká, abych si užil fandění, tak jsem jí řekl, že tam ale jedu závodit. Trochu se zastyděla, ale řekl jsem, že je to v pohodě,“ smál se Drahonínský.

Více medailové radosti

Z paralympijských her v Tokiu si česká výprava odvezla osm medailí, dvě zlaté, tři stříbrné a tři bronzové.

A nevypadalo to, že by pařížský výsledek měl být lepší - domácí výbor totiž vylepšil financování sportovců a zastavil účastnický propad. Do Japonska odletělo 28 reprezentantů, do Francie jich míří 33.

„Samozřejmě, a to řeknu na rovinu, líbilo by se mi, kdybychom dovezli víc medailí, než z Tokia,“ přál by si šéf Českého paralympijského výboru Zbyňek Sýkora.

„Přeji si, abych udělal radost ať už posluchačům, nebo divákům, kteří mi budou fandit, navázal lukostřelec David Drahonínský

Hry hendikepovaných sportovců začnou v Paříži 28. srpna, potrvají do 8. září a na Radiožurnál a Radiožurnál Sport bude o počínání českých reprezentantů pravidelně informovat.