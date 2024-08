Nepadnoucí kolekce upravil dvěma paralympionikům návrhář Černý. ‚O té možnosti věděli všichni,‘ tvrdí

Paralympijské hry v Paříži, na které Česko vyšle 32 sportovců a sportovkyň, začínají za osm dní. Někteří sportovci přitom museli řešit problém s nepadnoucími úbory. Úprava oblečení jim tak brala čas, ve kterém by se jinak plně soustředili na paralympiádu, jak popsala třeba plavkyně Vendula Dušková. „Počítali jsme s nějakými úpravami už v samotné dodávce produktů,“ říká pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál návrhář zahajovací kolekce Jan Černý. Praha/Paříž 5:00 20. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paralympionici museli řešit problémy s nepadnoucím oblečením měsíc před paralympijskými hrami v Paříži | Foto: Tingshu Wang | Zdroj: Reuters

S designérem Janem Černým se na konci července setkali plavci Veronika Dušková a Arnošt Petráček, kterým ve svém ateliéru pomohl oblečení upravit na míru. Stejnou možnost podle něj dostali i ostatní.

„Nikdo další tu nebyl, ozvali se oni dva. Mám ateliér v Praze, takže když si to všichni vyzvedávali, fasovalo se to vzdušnou čarou asi kilometr od mého ateliéru, tak o té možnosti všichni věděli,“ vysvětluje.

„Počítali jsme s nějakými úpravami už v samotné dodávce produktů, které jsem dodával paralympionikům, a to hlavně pro vozíčkáře, pro které jsme například upravovali šířku kalhot. Nohavice jsou docela široké a zbytečně by se hodně motaly do kol, takže jsme je zužovali, aby jim to sedlo,“ popisuje Černý, který studoval na univerzitě ve Zlíně a absolvoval stáž ve firmě Louis Vuitton.

„Kalhoty na běžného člověka jsou ušité na to, abych v nich stál. Vozíčkáři tím, jak pořád sedí, potřebují víc prostoru v zadní části, aby se jim neshrnovaly na zádech dolů, což je tady dobře vyřešeno tím, že kalhoty jsou z upletu, takže jsou pružné a hrozně hezky se natáhnou. I sám předseda Českého paralympijského výboru (ČPV) Zbyněk Sýkora si to chválil, že je mu to na vozíčku hrozně příjemné,“ podotýká návrhář.

‚V denním kontaktu‘

Řešit komplikace s nepadnoucím oblečením museli paralympionici až ve finální fázi příprav na paralympijské hry. Třeba předsedkyně Rady sportovců, plavkyně Vendula Dušková, uvedla, že kvůli tomu musela trávit mnoho hodin v autě v horku, což jí sebralo velké množství energie a času.

„Vzhledem k závěrečné přípravě před paralympiádou to není úplně ideální,“ řekla v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Dušková. Český paralympijský výbor podle ní sportovcům nenabídl žádné řešení, ani návrh změny do budoucna.

Podle mluvčího Českého paralympijského výboru Tadeáše Mahela se výbor v tuto chvíli plně soustředí na hry. „Podřizujeme vše tomu, aby všichni členové výpravy v pořádku odcestovali do Paříže a mohli tam podat maximální výkon. Se sportovci jsme v denním kontaktu a pokud má někdo jakýkoliv požadavek či problém, snažíme se mu vyjít vstříc. Nicméně stále platí, že jsme na fasování kolekce ze strany sportovců žádné stížnosti neobdrželi,“ uvedl Mahel.

‚Systematicky jednodušší‘

Podle návrháře Černého se s úpravami nástupové kolekce počítalo už při fasování oblečení. Podobně tomu prý bylo i se sportovci, kteří reprezentovali Česko na olympijských hrách.

„Fasovací tým byl poučený, jak mají věci správně vypadat vizuálně, jak doporučuji, aby to sedělo, jestli si vzít větší, menší velikost, jak mít rukávy. Třeba judista Lukáš Krpálek je obrovský chlap, takže tomu jsme třeba prodlužovali rukávy, trošku prodlužovali plášť a tak. U paralympioniků byly úpravy úplně stejné,“ popisuje návrhář.

„O paní Duškové a panu Petráčkovi jsem věděl od začátku, že se potom určitě potkáme. Počítali jsme s velikostí, která jim je nejblíž, tu si nafasovali. Ono je úplně jedno, jestli bych se s nimi potkal předtím nebo potom, ale předtím jsem neměl to oblečení, které bych mohl přešít,“ přibližuje.

„V momentě, kdy jsem oblečení dodal, tak si ho vyzvedli a přišli s tím za mnou. Bylo to takto jednoduší. Co se týče kolekce Alpine Pro, tam vůbec nevím, co se dělo,“ říká s odkazem na oblečení, které sportovci nosí mimo zahajovací ceremoniál.

‚Dlouhodobý problém‘

Na problém s nepadnoucími kolekcemi jako první upozornil na sociální síti X bývalý paralympijský plavec Jan Povýšil, podle kterého se tento problém opakuje dlouhodobě. „Zkoušeli jsme kdeco, ale nikdy to pořádně nezafungovalo. Vždycky budou říkat (ČPV), a asi mají trošku pravdu, že to je nákladné. Ano, je to nákladnější, nicméně vždycky máte šanci si o ty peníze od státu říct,“ vysvětlil.

„S tím, jakým způsobem se toto vedení chlubí, jak mají spoustu sponzorů a jak tam jsou peníze, tak si myslím, že tohle se dalo klidně zvládnout. Bylo by to asi malinko organizačně náročnější, nicméně máte o měsíc více času, než mají olympionici, a ti to v pohodě všechno zvládli, i když to mají trošku jednodušší,“ uvedl bývalý paralympionik.

Český paralympijský výbor ale tvrdí, že pokud někomu kolekce nesedí, má možnost nechat si ji přešít u svých švadlen a výbor náklady proplatí.

„Sportovci jsou pro nás prioritou a vycházíme jim vstříc v maximální možné míře, nejen co se paralympijské kolekce týče. Podněty sportovců jsou pro nás velmi důležité, a pokud se objeví jakýkoliv problém, snažíme se ho co nejrychleji vyřešit ať už s každým individuálně, nebo prostřednictvím Rady sportovců,“ tvrdí mluvčí Mahel.

„Nechceme si ale vyměňovat vzkazy přes média. Jsme sportovcům plně k dispozici a průběžně s nimi komunikujeme, aby měli pro paralympijské hry v Paříži co nejlepší podmínky,“ dodal.

Paralympiády, která začíná 28. srpna, se zúčastní 32 českých sportovců a sportovkyň. Představí se v osmi různých sportech, kromě plavání to bude atletika, boccia, cyklistika, jezdectví, lukostřelba, střelba a stolní tenis. Na minulých hrách v Tokiu získali Češi osm cenných kovů včetně dvou zlatých medailí.