OBRAZEM: 50 dnů před olympiádou přibyly na Eiffelovku ikonické kruhy. Váží 30 tun

Olympijské kruhy vyrobené z recyklované oceli jsou umístěny mezi prvním a druhým patrem na jižní straně věže, tedy směrem k řece Seině. Každý z kruhů má průměr devět metrů a celou třicetitunovou strukturu dlouhou 29 metrů a vysokou 13 metrů v noci na pátek vyzvedly do výšky dva obří jeřáby. Každou noc kruhy osvětlí 100 000 LED žárovek.

Stopětatřicet let stará věž bude mít během olympijských her konaných od 26. července do 11. srpna a následných paralympijských her prominentní postavení.

U paty věže na Martově poli budou o medaile bojovat plážoví volejbalisté, které bude na dočasném stadionu sledovat téměř 13 tisíc lidí. Část ikonické památky si odvezou domů všichni medailisté, neboť do medailí je zapracován kousek kovu pocházejícího přímo z Eiffelovy věže.