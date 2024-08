Polský ministr chce vysvětlit, proč na olympiádě byli funkcionáři, jejichž sportovci v Paříži nesoutěžili

Na letní olympiádu vyjeli z Polska i představitelé svazů zimních sportů. Ministr chce vysvětlení.

„Kdybych přes čtyři roky odpovídal za sportovní svaz, pobíral za to peníze daňových poplatníků a nakonec by se žádný můj sportovec nekvalifikoval, to bych se sám sebe ptal, jestli mám na olympiádu jet. Moc rád si vyslechnu jejich vysvětlení,“ řekl polský ministr sportu a cestovního ruchu Sławomir Nitras ve vysílání rádia RMF FM.

Na olympijské hry v Paříži takto dorazili například představitelé svazů badmintonu, gymnastiky, surfingu, vodního lyžování nebo házené, ale také zimních sportů jako biatlonu, skeletonu nebo rychlobruslení.

Z olympiády v Paříži přivezli polští sportovci 10 medailí. Na hry ale odjelo 222 sportovců, 211 členů sportovních štábů včetně trenérů a 66 úředníků a členů svazů.

Polský ministr sportu a turismu Slawomir Nitras (uprostřed) během olympijských her v Paříži | Zdroj: Reuters