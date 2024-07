Rekord Seemanové, čekání tenistů a jízdy slalomářů. První den her se v nabité konkurenci dařilo Vackovi

Hned první den letních olympijských her v Paříži se udělovaly medaile, nikdo z české výpravy na ně však nedosáhl. Den byl ale úspěšný třeba pro Barboru Seemanovou, která v dopoledních rozplavbách posunula český rekord ve 100 metrech stylem motýlek. Výborným výkonem v individuální časovce vyrovnal historicky nejlepší české umístění silniční cyklista Mathias Vacek. Sobotní program některých disciplín narušilo deštivé počasí. Paříž 22:29 27. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jako první se z české reprezentace představili sportovní střelci, konkrétně od devíti hodin začala kvalifikace smíšených týmů se vzduchovou puškou. Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková obsadili jen 24. místo. Jen o pozici lepší skončil mezi jednotlivci Matěj Rampula, jehož hlavní disciplínou je malorážka.

První den olympiády a máme český rekord! Bára Seemanová odpálila olympijské hry ve velkém stylu.



Na 100 metrů motýlek, ve své doplňkové disciplíně, překonala časem 57,50 svůj nejrychlejší čas a postoupila do večerního semifinále.



Pojďme jí společně fandit!

Naopak v Paris La Défense Areně se mohla radovat česká plavkyně Barbora Seemanová, která v disciplíně 100 metrů stylem motýlek posunula český rekord na 57,50, vlastní národní maximum z loňského listopadu vylepšila o 25 setin.

Ve večerním semifinále už bohužel nestačila na konkurenci a brala jedenáctou příčku. V neděli však Seemanovou čeká její hlavní disciplína, 200 metrů volným způsobem.

Celý den narušoval olympijský program déšť, což dopadlo především na fanoušky tenisu. Utkání se mohla hrát pouze na dvorcích Philippea Chatriera a Suzanne Lenglenové, které mají zatahovací střechu. V průběhu dne se neustále odsouval duel Karolíny Muchové, která měla šanci si v sobotu ještě zahrát.

Nakonec se ale i ona musela připojit k Lindě Noskové, Barboře Krejčíkové, Kateřině Siniakové a Tomášovi Macháčovi, kteří na svůj vstup do olympijského turnaje musí čekat. Podle předpovědi by už v neděli znovu pršet nemělo.

Program olympijského tenisového turnaje narušil silný déšť | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Výkon dne?

Silný déšť už nezastavil silničního cyklistu Mathiase Vacka, který v individuální časovce předvedl možná nejlepší český výkon dne. Když při premiéře pod pěti kruhy po 32,4 kilometrech na mokré trati projel cílem, průběžně vedl.

V tu chvíli ale jeli ještě hlavní favorité. Nakonec Vacek vyrovnal historické jedenácté místo Leopolda Königa z časovky v Riu de Janeiro 2016.

Finiš 11. muže v časovce na olympijských hrách v Paříži, Mathiase Vacka!

„Byla to z mojí strany výborná časovka, jsem maximálně spokojený. Trať mi sedla a všechno do sebe dobře zapadlo. Mám z toho dobrý pocit. Některé zatáčky šly asi projet rychleji, ale nechtěl jsem riskovat, dost se padalo,“ citoval Vacka web Českého svazu cyklistiky.

Kvůli mokré silnici hrozilo všem cyklistům větší riziko pádu, což se projevilo především v ženském závodě. Nehoda se naštěstí vyhnula české závodnici Julii Kopecké, která ale obsadila pouze 28. příčku.

Vodní slalom

Koho však děšť zaskočit nemusel, byli čeští vodní slalomáři. Ve dvou kvalifikačních jízdách se představili kanoista Lukáš Rohan a kajakářka Antonie Galušková. Přestože vypadnutí reprezentantům spíše nehrozilo, rozjezdy jim pomohli především s natrénováním trati ve Vaires-sur-Marne.

Rohanův první čas byl nakonec tím lepším a do semifinále tak postoupil z dvanáctého místa. Debutantka Galušková se v druhé jízdě ještě zlepšila a nakonec tak postupovala jako pátá.

Česká vodní slalomářka Antonie Galušková v kvalifikaci olympijských her v Paříži | Foto: Molly Darlington | Zdroj: Reuters

„Umím se hezky přetvařovat. Hlavně před první jízdou jsem byla nervózní. Nevěděla jsem vůbec, co od toho čekat a jaké to bude. Je pravda, že když jsem sem přijížděla kanálkem, tak jsme se se soupeřkami na sebe jenom culily, když tady tribuny začaly řvát. Všechny jsme to prožívaly spolu a říkali jsme si: ‚Ty jo, to je fakt skvělé. Pojďme si to užít‘,“ líčila Galušková.

V neděli chce na podařený den navázat. „Moje přání je to zajet tak odvážně, jak jsem to zajela teď. Věřit si, soustředit se jenom na sebe. A jak to dopadne, to je ve hvězdách,“ uvedla. Do úterního semifinále postoupil také český dvojskif ve složení Anna Šantrůčková a Lenka Lukšová.

Také v nedělním programu se představí několik českých reprezentantů a reprezentantek. Živý přenos z olympijských her můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Veškeré výkony bude server iROZHLAS.cz sledovat v podrobné online reportáži.