Koulař Staněk si po zranění nedává na olympiádě velké cíle. ‚Umístěním se nechci svazovat,‘ říká

„Byl to začátek sezony, první závod. Místo, abyste čekal, jak se bude vyvíjet sezona, tak vás loupne v třísle a běháte po doktorech,“ zavzpomínal koulař Staněk na trhlinu v tříslech, kterou cítí i po necelých dvou měsících od zranění.

„Občas se ozve, když mu dám trochu víc ‚počoudit‘. Ale neozve se tak, že bych nemohl nic dělat. Jen chce opečovat, aby trochu povolilo,“ popisuje 33letý koulař, jak bolavé tříslo zvládá.

Staněk kvůli zranění vynechal Zlatou tretru a veškerou přípravu soustředil na nadcházející olympijské hry v Paříži. Musel ji ale kvůli zranění trochu změnit.

„Všechno dělám tak, aby mě to nepoznamenalo. Třeba kdybych dělal těžké dřepy a věděl bych, že druhý den půjdu házet, tak vím, že pro to tříslo to nebude úplně dobré, že ty nohy budu mít ztuhlé,“ naznačil, jak upravil tréninkové jednotky.

I kvůli zraněním poznamenané sezoně se Staněk ke konkrétnímu cíli neupíná, určitě by ale chtěl postoupit do finále.

„Nějakým umístěním se nechci svazovat, spíš tam chci podat svůj nejlepší výkon. Myslím, že nikdo nechce do finále projít víc než já. Mám v sobě tu největší motivaci,“ představuje své cíle do Paříže.

Staněk začne svou olympijskou cestu 2. srpna koulařskou kvalifikací. Na předešlých hrách skončil nejlépe na 17. místě.