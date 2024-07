Olympijská cyklistka Miculyčová má první svěřenkyni. Doma v Kostelci trénuje šestiletou Anežku

V seriálu Radiožurnálu Sport Olympijský rok vám tento týden představujeme Ivetu Miculyčovou. Závodnice v cyklistickém freestyle BMX nemá v zimě moc možností, kde trénovat, protože v Česku není žádná krytá hala. Ale dokud nebylo mokro, sníh a mráz, tak jezdila venku i se svou novou svěřenkyní. Rozhodla se totiž trénovat šestiletou Anežku. olympijský rok Pardubice 14:03 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iveta Miculyčová | Zdroj: Profimedia

Rozcvička probíhá mezi rampami v pardubickém skateparku. Zatímco ostatní se prohání kolem, ony stojí proti sobě a protahují se.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl seriálu Olympijský rok s cyklistkou Ivetou Miculyčovou

„Anežka chodí do školky v Kostelci nad Orlicí a Ivety sestra je tam asistentkou. Začaly to během přestávky ve školce sledovat a Anežku zaujalo, jak Iveta jezdí. Pak chtěla, ať ji vezmu do skateparku. Tak jsme šli a Lucka, Ivety sestra, je představila,“ popisuje otec Anežky, jak se jeho dcera k Ivetě dostala.

„Iveta bydlí v Kostelecké Lhotě a začala v Kostelci nad Orlicí ve skateparku. Občas se tam vidíme, ale dost často trénuje. Takže se pozdravíme, s Anežkou projedou dvě, tři překážky, a pak už jezdí každá sama, občas na ni jenom koukne,“ popisuje.

Kdyby nebyly ze stejného města, asi by se nepotkaly. Takhle je Miculyčová ráda, že může svůj olympijský sport učit i malé děti.