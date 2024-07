Profesionální billiardisti v Česku nejsou. Je to fyzicky i psychicky náročný sport, říká organizátor turnajů

„Přijede 230 závodníků z 11 zemí Evropy a jeden Američan. V kategorii žen máme 15 účastnic a ještě 50 lidí v juniorské soutěži. Za světovou konkurencí zatím Češi trochu pokulhávají. Právě pořádáním turnajů takové kvality se snažíme svět doběhnout. Když budeme hrát jenom na malém českém rybníčku, tak ten posun tam není. Je to všechno o píli jako v každém sportu,“ myslí si organizátor Jaroslav Hořeňovský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kolik se dá kulečníkem ve světě vydělat? Poslechněte si celý rozhovor

Je billiard sport?

Hořeňovský billiard za sport rozhodně považuje. „Vypadá to, že se jenom cvrká do koulí na stole, ale fyzicky náročné to je. Když máte hrát od rána do půlnoci, tak tam nějaké kilometry našlapete. Navíc je to i psychicky náročný sport. Nejpodstatnější je udržet soustředění po celou dobu. Jakmile na to nejste připravení, nemůžete vyhrávat,“ prohlašuje organizátor.

Billiard jako takový znamená poměrně široký pojem. „Naši dědečkové hráli karambol, který dřív býval v každé hospodě. Stůl na něj neměl díry. Po revoluci se k nám dostal americký billiard kulečník zvaný pool. V něm právě chystáme turnaj. Hraje se na stole s dírami a je modernější,“ přibližuje sport Hořeňovský.

„A ještě třeba z televize můžeme znát snooker, který do toho taky patří. Z pohledu propagace mezi širokou veřejností nás čeká pořádný kus práce. Na hráče, kteří přijedou na turnaj, se nabalí jejich rodinní příslušníci, kamarádi a rok od roku bývá divácká kulisa lepší,“ myslí si Hořeňovský.

V neděli 7. července se v kdy se hraje finálová část celého turnaje. „Tradičně jsme ho hráli v disciplíně 8-Ball, ale kvůli 9. ročníku hrajeme 9-Ball a příští rok máme kacířskou myšlenku udělat 10-Ball, tedy s deseti barevnými koulemi,“ láká fanoušky Hořenovský.

Pardubice jako mekka kulečníku

Už od roku 1996 funguje tradiční Maple Pool Club. „Máme přes 100 členů, jsme největším klubem v republice s absolutně největší juniorskou a žákovskou základnou. Náš kroužek funguje přes Dům dětí a mládeže ALFA v Polabinách. Dítě by mělo mít takovou výšku, aby dosáhlo na stůl, tedy zhruba od první, druhé třídy. Ve svých řadách máme několikanásobné mistry republiky, kteří dostali pozvánky i na turnaje světového poháru. Třikrát za sebou jsme vyhráli nejvyšší týmovou soutěž. S kulečníkem jsme se dostali do Indonésie, do Polska i na Maledivy,“ podotýká Hořeňovský.

Kolik se dá kulečníkem ve světě vydělat? Jak probíhaly předchozí ročníky turnaje? Poslechněte si celý rozhovor s Jaroslavem Hořeňovským, organizátorem billiardového turnaje v Pardubicích.