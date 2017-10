Boxer Joshua vyhrál i 20. zápas před limitem, proti Takamovi obhájil titul mistra světa

Britský boxer Anthony Joshua obhájil titul mistra světa těžké váhy organizace IBF. Jeho zápas s Carlosem Takamem v Cardiffu rozhodčí ukončil v desátém kole, a Joshua tak vyhrál před limitem i dvacáté profesionální utkání kariéry. Cardiff 6:55 29. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anthony Joshua porazil Carlose Takama v desátém kole | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

„Vždy se najdou věci, které by šly udělat lépe, ale je to taky o zkušenostech. Proti menším boxerům, jako je Carlos, je to vždycky těžší. Nemají skoro žádný krk, umí se skrčit, jsou zvyklí na soupeře, jako jsem já, takže vědí, jak se vyhnout úderům,“ uznal na tiskové konferenci po zápase s Carlosem Takamem obhájce titulu mistra světa těžké váhy organizace IBF Joshua Anthony.

Před 78 tisíci diváky v Cardiffu měl britský obhájce titulu jako první drobné problémy. Už ve druhém kole ho Carlos Takam zasáhl hlavou do nosu a krvavě ho zranil. Brit měl ale celých deset kol převahu.

Takam, který měl po po zranění původního vyzyvatele Puleva na přípravu jen 12 dní, měl od čtvrtého kola roztržené obočí a o chvíli později ho rozhodčí počítali.

Francouz s kamerunskými kořeny vzdoroval až do desátého kola, rozhodčí i přes protesty ukončil zápas technickým KO ve prospěch Joshuy. Obhájce titulu tak vyhrál i svůj dvacátý zápas v profesionální kariéře před časovým limitem.

